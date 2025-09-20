3 receitas geladas fit e fáceis para para se refrescar e não sair da dieta
Confira essas sobremesas geladas fit que ajudam a refrescar os dias quentes com muito sabor e leveza sem abrir mão da dieta e mantendo a saúde em dia.
Quando as temperaturas sobem, nada melhor do que uma sobremesa gelada para se refrescar. O problema é que, muitas vezes, sorvetes e picolés industrializados estão cheios de açúcar, gorduras e aditivos que podem atrapalhar a dieta.
Mas a boa notícia é que dá para preparar versões saudáveis, saborosas e nutritivas em casa, usando poucos ingredientes e sem comprometer os objetivos fitness.
Aqui você vai aprender 3 receitas práticas, nutritivas e ideais para quem busca manter a alimentação equilibrada sem abrir mão de sabor.
3 receitas geladas fit e práticas para ajudar na dieta
1. Sorvete de morango fit
O morango é uma fruta com baixo teor calórico, rica em vitamina C e antioxidantes que ajudam na saúde da pele e no combate aos radicais livres.
Essa versão de sorvete leva apenas três ingredientes e fica cremosa sem necessidade de açúcar refinado.
Ingredientes:
- 2 xícaras de morangos congelados;
- 1 banana madura congelada;
- 1 pote de iogurte natural desnatado ou grego sem açúcar.
Modo de preparo:
- Coloque todos os ingredientes no liquidificador ou processador;
- Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa;
- Leve ao congelador por cerca de 1 hora para firmar mais;
- Sirva em taças e, se desejar, finalize com lascas de coco ou granola sem açúcar.
Benefícios: essa receita é fonte de fibras e proteínas, ajuda na saciedade e tem baixo índice glicêmico, sendo uma ótima opção para lanches da tarde ou sobremesas leves.
2. Picolé de frutas vermelhas
Frutas vermelhas como amora, framboesa e mirtilo são conhecidas por sua ação anti-inflamatória e por ajudarem na circulação. Transformá-las em picolé é uma forma divertida e prática de consumir esses nutrientes.
Ingredientes:
- 1 xícara de morangos picados;
- ½ xícara de framboesas ou mirtilos (pode usar congelados);
- 1 xícara de água de coco gelada;
- Adoçante natural a gosto (mel, stevia ou xilitol).
Modo de preparo:
- Bata metade das frutas com a água de coco no liquidificador até formar um suco;
- Acrescente o restante das frutas inteiras para dar textura;
- Coloque em forminhas de picolé e leve ao congelador por pelo menos 4 horas;
- Desenforme e aproveite.
Benefícios: hidrata, é rico em antioxidantes, vitaminas do complexo B e minerais. Além disso, a água de coco ajuda na reposição de eletrólitos, ideal para dias quentes ou após a atividade física.
3. Sorvete de chocolate proteico
Quem é fã de chocolate pode comemorar: dá para preparar um sorvete cremoso, saboroso e ainda rico em proteínas, perfeito para quem pratica musculação ou deseja aumentar a ingestão proteica sem exagerar nas calorias.
Ingredientes:
- 2 bananas maduras congeladas;
- 1 scoop de whey protein sabor chocolate (ou baunilha, se preferir);
- 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%;
- 3 colheres de sopa de leite vegetal (amêndoas, coco ou aveia).
Modo de preparo:
- Bata todos os ingredientes no processador até virar um creme uniforme;
- Prove e, se quiser, adicione um fio de mel ou xilitol para adoçar;
- Leve ao congelador por 30 minutos para firmar;
- Sirva com nibs de cacau ou castanhas trituradas para dar crocância.
Benefícios: essa versão une a energia dos carboidratos da banana com a proteína do whey, ajudando na recuperação muscular. O cacau ainda contribui para melhorar o humor, graças à presença de triptofano, que estimula a produção de serotonina.
