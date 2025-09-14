3 receitas de bolos fit para matar a vontade de doce na dieta
Confira as receitas de bolos fit que satisfazem a vontade de doce sem sair da dieta, perfeitas para quem busca sabor, saúde e prazer em cada refeição.
Clique aqui e escute a matéria
Seguir uma alimentação equilibrada não significa abrir mão do prazer de saborear uma boa sobremesa.
Para muitas pessoas, o desafio da dieta está justamente em lidar com a vontade de comer doces no dia a dia.
No entanto, a boa notícia é que existem alternativas saudáveis e saborosas que permitem matar essa vontade sem comprometer os resultados.
Os bolos fit, preparados com ingredientes nutritivos e menos açúcar, são opções ideais para quem busca equilíbrio entre saúde e sabor.
Todas elas podem ser feitas com ingredientes simples, ricos em fibras, vitaminas e minerais, e ainda oferecem uma textura macia e sabor marcante. Confira como preparar cada uma e inclua já no seu cardápio saudável.
3 receitas práticas e deliciosas de bolos fit
1. Bolo fit de chocolate
O bolo de chocolate é um clássico que dificilmente alguém resiste. Na versão fit, ele ganha uma releitura mais nutritiva, com cacau em pó no lugar do chocolate tradicional e farinhas integrais que aumentam a saciedade.
Ingredientes:
- 2 ovos;
- 1 xícara de farinha de aveia;
- ½ xícara de cacau em pó 100%;
- ½ xícara de açúcar demerara ou adoçante culinário;
- ½ xícara de leite desnatado ou vegetal;
- 3 colheres de sopa de óleo de coco;
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó.
LEIA TAMBÉM: 4 sobremesas fit fáceis com limão para te ajudar na dieta
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Modo de preparo:
- Bata os ovos, o leite e o óleo de coco no liquidificador até formar uma mistura homogênea;
- Acrescente o açúcar (ou adoçante) e bata novamente;
- Transfira para uma tigela e misture a farinha de aveia e o cacau em pó peneirados;
- Adicione o fermento por último, mexendo delicadamente;
- Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos.
2. Bolo fit de banana
Ideal para aproveitar bananas maduras, essa receita é prática e naturalmente adocicada, dispensando grandes quantidades de açúcar ou adoçantes. Além disso, é uma ótima opção para o café da manhã ou lanche da tarde.
Ingredientes:
- 3 bananas maduras amassadas;
- 2 ovos;
- 1 xícara de farinha de aveia ou de amêndoas;
- ½ xícara de mel ou açúcar mascavo;
- ½ xícara de óleo de coco ou azeite leve;
- 1 colher de chá de canela em pó;
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó.
Modo de preparo:
- Em uma tigela, misture as bananas amassadas com os ovos e o óleo de coco;
- Acrescente o mel (ou açúcar mascavo) e mexa bem;
- Adicione a farinha de aveia e a canela, misturando até obter uma massa uniforme;
- Incorpore o fermento delicadamente;
- Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até dourar.
3. Bolo fit de limão
Refrescante e leve, o bolo fit de limão é uma excelente escolha para quem busca um doce com sabor marcante, mas sem exagero calórico.
Ingredientes:
- 2 ovos;
- 1 xícara de farinha de aveia;
- ½ xícara de iogurte natural desnatado;
- ½ xícara de açúcar de coco ou adoçante culinário;
- Suco e raspas de 1 limão;
- 2 colheres de sopa de óleo de coco;
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó.
LEIA TAMBÉM: 3 sobremesas fit fáceis e saudáveis para comer a vontade na dieta
Modo de preparo:
- Bata os ovos, o iogurte, o óleo de coco e o açúcar de coco até ficar homogêneo;
- Acrescente a farinha de aveia e misture bem;
- Adicione o suco e as raspas de limão;
- Misture o fermento por último, delicadamente;
- Coloque em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos.
VEJA TAMBÉM: DIETA LOW CARB: O que é dieta low carb? Quais os benefícios?