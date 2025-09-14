fechar
3 receitas de bolos fit para matar a vontade de doce na dieta

Confira as receitas de bolos fit que satisfazem a vontade de doce sem sair da dieta, perfeitas para quem busca sabor, saúde e prazer em cada refeição.

Por Eduarda Barreto Publicado em 14/09/2025 às 18:39
Imagem ilustrativa do bolo de chocolate!
Imagem ilustrativa do bolo de chocolate! - Reprodução/ iStock

Seguir uma alimentação equilibrada não significa abrir mão do prazer de saborear uma boa sobremesa.
Para muitas pessoas, o desafio da dieta está justamente em lidar com a vontade de comer doces no dia a dia.

No entanto, a boa notícia é que existem alternativas saudáveis e saborosas que permitem matar essa vontade sem comprometer os resultados.

Os bolos fit, preparados com ingredientes nutritivos e menos açúcar, são opções ideais para quem busca equilíbrio entre saúde e sabor.

Todas elas podem ser feitas com ingredientes simples, ricos em fibras, vitaminas e minerais, e ainda oferecem uma textura macia e sabor marcante. Confira como preparar cada uma e inclua já no seu cardápio saudável.

3 receitas práticas e deliciosas de bolos fit

1. Bolo fit de chocolate

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de uma torta de chocolate mais leve e saudável - Reprodução/ iStock

O bolo de chocolate é um clássico que dificilmente alguém resiste. Na versão fit, ele ganha uma releitura mais nutritiva, com cacau em pó no lugar do chocolate tradicional e farinhas integrais que aumentam a saciedade.

Ingredientes:

  • 2 ovos;
  • 1 xícara de farinha de aveia;
  • ½ xícara de cacau em pó 100%;
  • ½ xícara de açúcar demerara ou adoçante culinário;
  • ½ xícara de leite desnatado ou vegetal;
  • 3 colheres de sopa de óleo de coco;
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó.

Modo de preparo:

  1. Bata os ovos, o leite e o óleo de coco no liquidificador até formar uma mistura homogênea;
  2. Acrescente o açúcar (ou adoçante) e bata novamente;
  3. Transfira para uma tigela e misture a farinha de aveia e o cacau em pó peneirados;
  4. Adicione o fermento por último, mexendo delicadamente;
  5. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos.

2. Bolo fit de banana

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de bolo de banana! - Reprodução/ iStock

Ideal para aproveitar bananas maduras, essa receita é prática e naturalmente adocicada, dispensando grandes quantidades de açúcar ou adoçantes. Além disso, é uma ótima opção para o café da manhã ou lanche da tarde.

Ingredientes:

  • 3 bananas maduras amassadas;
  • 2 ovos;
  • 1 xícara de farinha de aveia ou de amêndoas;
  • ½ xícara de mel ou açúcar mascavo;
  • ½ xícara de óleo de coco ou azeite leve;
  • 1 colher de chá de canela em pó;
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó.

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela, misture as bananas amassadas com os ovos e o óleo de coco;
  2. Acrescente o mel (ou açúcar mascavo) e mexa bem;
  3. Adicione a farinha de aveia e a canela, misturando até obter uma massa uniforme;
  4. Incorpore o fermento delicadamente;
  5. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até dourar.

3. Bolo fit de limão

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa do bolo de limão! - Reprodução/ iStock

Refrescante e leve, o bolo fit de limão é uma excelente escolha para quem busca um doce com sabor marcante, mas sem exagero calórico.

Ingredientes:

  • 2 ovos;
  • 1 xícara de farinha de aveia;
  • ½ xícara de iogurte natural desnatado;
  • ½ xícara de açúcar de coco ou adoçante culinário;
  • Suco e raspas de 1 limão;
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco;
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó.

Modo de preparo:

  1. Bata os ovos, o iogurte, o óleo de coco e o açúcar de coco até ficar homogêneo;
  2. Acrescente a farinha de aveia e misture bem;
  3. Adicione o suco e as raspas de limão;
  4. Misture o fermento por último, delicadamente;
  5. Coloque em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos.

