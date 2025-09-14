fechar
Fernanda Paes Leme manda a real sobre Dança dos Famosos: ‘Fiquei muito triste’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 14/09/2025 às 14:01
Fernanda Paes Leme, atriz, confessou que ficou “triste” por ter sido a primeira eliminada do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Apesar disso, ela comentou sobre o carinho que recebeu após o episódio.

“Foi uma experiência incrível, fazer o Dança. Senti aquele friozinho na barriga quando eu escutava o tec, tec, tec antes da coreografia começar. Fiquei muito triste de ter saído, mas receber todo o carinho das pessoas foi muito especial. É claro que numa competição muitos fatores precisam estar alinhados, e eu acabei tendo um dia infeliz, mas sigo muito grata por tudo”, disse a atriz em uma entrevista à Quem, enquanto curtia o festival The Town, em São Paulo.

Apesar de ter sido eliminada, Fernanda foi convocada para ser repórter da atração e deu mais detalhes do que vai aprontar na atração.

“No próximo domingo estreia minha primeira matéria que eu fiz, na casa da Nicole Bahls. Estou muito ansiosa pra ver, mas é uma experiência incrível poder continuar ligada à dança e ao programa de outra forma”, disse.

Fernanda Paes Leme. Foto: AgNews/Webert Belicio

