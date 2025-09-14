Fernanda Paes Leme manda a real sobre Dança dos Famosos: ‘Fiquei muito triste’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Fernanda Paes Leme, atriz, confessou que ficou “triste” por ter sido a primeira eliminada do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Apesar disso, ela comentou sobre o carinho que recebeu após o episódio.

“Foi uma experiência incrível, fazer o Dança. Senti aquele friozinho na barriga quando eu escutava o tec, tec, tec antes da coreografia começar. Fiquei muito triste de ter saído, mas receber todo o carinho das pessoas foi muito especial. É claro que numa competição muitos fatores precisam estar alinhados, e eu acabei tendo um dia infeliz, mas sigo muito grata por tudo”, disse a atriz em uma entrevista à Quem, enquanto curtia o festival The Town, em São Paulo.

LEIA AGORA: Mariah Carey é tietada em hotel luxo em São Paulo e exibe visual diferente

Apesar de ter sido eliminada, Fernanda foi convocada para ser repórter da atração e deu mais detalhes do que vai aprontar na atração.

“No próximo domingo estreia minha primeira matéria que eu fiz, na casa da Nicole Bahls. Estou muito ansiosa pra ver, mas é uma experiência incrível poder continuar ligada à dança e ao programa de outra forma”, disse.

Fernanda Paes Leme. Foto: AgNews/Webert Belicio

O post Fernanda Paes Leme manda a real sobre Dança dos Famosos: ‘Fiquei muito triste’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.