Pedro Waddington, o Tiago de Vale Tudo, diz estar ‘tenso’ com morte de Odete Roitman
Pedro Waddington, o Tiago Roitman em Vale Tudo, confessou, nesta sexta-feira (12), durante o festival The Town, em São Paulo, que está ansioso para saber quem matará Odete Roitman (Debora Bloch). O assassinato da vilã está marcado para o dia 6 de outubro.
“A galera está gostando muito da novela, o pessoal está assistindo, está empolgado e tenso para saber quem vai matar a Odete. Também estou”, disse em entrevista à Quem.
O ator entregou que recebe muitas cantadas nas redes sociais. Atualmente, ele se encontra solteiro desde janeiro.
“Recebo bastante. Acho engraçado. Recebo mensagens de pessoas dizendo que gosta muito do personagem e com um flertizinho ligado a isso, como ‘quero ser um Roitman’. Eu me divirto”, revelou.
