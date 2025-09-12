fechar
Pedro Waddington, o Tiago de Vale Tudo, diz estar ‘tenso’ com morte de Odete Roitman

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 12/09/2025 às 22:08
Pedro Waddington, o Tiago de Vale Tudo, diz estar ‘tenso’ com morte de Odete Roitman
Pedro Waddington, o Tiago Roitman em Vale Tudo, confessou, nesta sexta-feira (12), durante o festival The Town, em São Paulo, que está ansioso para saber quem matará Odete Roitman (Debora Bloch). O assassinato da vilã está marcado para o dia 6 de outubro.

“A galera está gostando muito da novela, o pessoal está assistindo, está empolgado e tenso para saber quem vai matar a Odete. Também estou”, disse em entrevista à Quem.

O ator entregou que recebe muitas cantadas nas redes sociais. Atualmente, ele se encontra solteiro desde janeiro.

“Recebo bastante. Acho engraçado. Recebo mensagens de pessoas dizendo que gosta muito do personagem e com um flertizinho ligado a isso, como ‘quero ser um Roitman’. Eu me divirto”, revelou.

Pedro Waddington. Foto: AgNews/Marcelo Sá Barretto
