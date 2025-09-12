Pedro Waddington, o Tiago de Vale Tudo, diz estar ‘tenso’ com morte de Odete Roitman

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Pedro Waddington, o Tiago Roitman em Vale Tudo, confessou, nesta sexta-feira (12), durante o festival The Town, em São Paulo, que está ansioso para saber quem matará Odete Roitman (Debora Bloch). O assassinato da vilã está marcado para o dia 6 de outubro.

“A galera está gostando muito da novela, o pessoal está assistindo, está empolgado e tenso para saber quem vai matar a Odete. Também estou”, disse em entrevista à Quem.

LEIA AGORA: Mariah Carey é tietada em hotel luxo em São Paulo e exibe visual diferente

O ator entregou que recebe muitas cantadas nas redes sociais. Atualmente, ele se encontra solteiro desde janeiro.

“Recebo bastante. Acho engraçado. Recebo mensagens de pessoas dizendo que gosta muito do personagem e com um flertizinho ligado a isso, como ‘quero ser um Roitman’. Eu me divirto”, revelou.

Pedro Waddington. Foto: AgNews/Marcelo Sá Barretto

Pedro Waddington. Foto: AgNews/Marcelo Sá Barretto

O post Pedro Waddington, o Tiago de Vale Tudo, diz estar ‘tenso’ com morte de Odete Roitman foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.