Ludmilla prepara homenagem à filha Zuri em show no The Town

Cantora prepara momento especial no festival e fala sobre a presença de Brunna Gonçalves e da filha Zuri, e revelou planos para aumentar a família

Ludmilla, 30 anos, adiantou que pretende fazer uma homenagem especial à filha Zuri, de 4 meses, durante apresentação no The Town, neste domingo (14), último dia do festival.

A cantora revelou que o momento acontecerá na performance da música Paraíso, canção composta em tributo à herdeira e à esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, 33.

“Com certeza vou homenageá-la. Paraíso é a música que mais representa essa fase da minha vida. Cada vez que eu canto, sinto que é uma homenagem não só para elas duas, mas para tudo o que a gente construiu juntas. Inclusive, quero todo mundo muito atento a essa música no meu show do The Town. Fica com esse spoiler!”, contou em entrevista ao portal Gshow.

Ludmilla destacou ainda o desejo de ter Brunna e Zuri presentes no show, mas explicou que a participação da filha dependerá das circunstâncias do dia.

“A gente quer muito que ela e a Brunna estejam lá, mas tudo vai depender das condições. Se for possível, com certeza a Zuri vai estar comigo, mas com toda a atenção e os cuidados necessários, já que ela ainda é muito pequenininha. Vai ser algo muito bem planejado e preparado”, afirmou.

A artista também comentou sobre a possibilidade de aumentar a família no futuro.

“A gente pensa em ter mais filhos, claro. A experiência tem sido tão maravilhosa que é natural sonhar com isso. Mas, por enquanto, nosso foco é curtir cada momento da Zuri. Estamos vivendo intensamente essa fase e o futuro a gente vai construindo com calma.”