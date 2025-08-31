4 sobremesas fit fáceis com limão para te ajudar na dieta
Confira essas sobremesas fit com limão super fáceis de preparar que vão adoçar sua rotina sem sair da dieta, trazendo sabor refrescante e leveza.
O limão é um dos ingredientes mais versáteis quando falamos em sobremesas saudáveis. Refrescante, rico em vitamina C e com poucas calorias, ele traz acidez na medida certa para equilibrar o sabor de receitas leves.
Além disso, combina muito bem com preparações que utilizam adoçantes naturais, farinhas funcionais e proteínas.
Se você está em busca de opções fáceis para preparar no dia a dia, confira essas 4 sobremesas fit com limão que vão deixar sua dieta muito mais prazerosa.
4 sobremesas fit com limão que vão te salvar na dieta
1. Mousse de limão proteico
O clássico mousse de limão ganha uma versão saudável e rica em proteínas, perfeita para quem faz dieta e precisa de saciedade extra.
Ingredientes
- 1 pote de iogurte grego natural sem açúcar;
- 2 colheres de sopa de suco de limão fresco;
- Raspas de limão a gosto;
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha ou neutro;
- 1 envelope de gelatina incolor sem sabor (opcional, para dar mais consistência);
- Adoçante natural a gosto.
Modo de preparo
- Hidrate a gelatina conforme instruções da embalagem (se for usar);
- Bata no liquidificador o iogurte, o suco de limão, o whey, o adoçante e as raspas;
- Acrescente a gelatina hidratada e bata até ficar homogêneo;
- Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.
2. Tortinha de limão fit
A torta de limão é uma das sobremesas mais amadas, e na versão fit ela continua irresistível, só que muito mais leve.
Ingredientes da base
- 1 xícara de aveia em flocos finos;
- ½ xícara de castanhas (do Pará, caju ou amêndoas);
- 6 tâmaras sem caroço.
Ingredientes do recheio
- 1 pote de iogurte natural desnatado.
- Suco de 1 limão;
- Raspas de limão a gosto;
- Adoçante natural (xilitol, stevia ou mel).
Modo de preparo
- Triture a aveia, as castanhas e as tâmaras no processador até formar uma massa úmida;
- Forre forminhas de silicone com a massa, pressionando bem;
- Misture o iogurte, o suco de limão, o adoçante e as raspas até formar um creme liso;
- Coloque o creme por cima da base e finalize com mais raspas de limão;
- Leve à geladeira por pelo menos 3 horas antes de servir.
3. Bolo de limão fit
O bolo de limão fit é fofinho, aromático e perfeito para acompanhar o café da tarde sem culpa.
Ingredientes
- 3 ovos;
- 1 xícara de farinha de aveia;
- ½ xícara de suco de limão;
- Raspas de limão a gosto;
- 3 colheres de sopa de óleo de coco;
- ½ xícara de adoçante culinário (xilitol, eritritol ou stevia);
- 1 colher de sopa de fermento em pó.
Modo de preparo
- Em uma tigela, bata os ovos com o adoçante e o óleo de coco;
- Acrescente o suco de limão, as raspas e a farinha de aveia, misturando bem;
- Por último, adicione o fermento em pó e mexa delicadamente;
- Despeje a massa em forma untada com óleo de coco;
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos ou até dourar.
Dica: para cobertura, misture iogurte natural com suco de limão e um pouco de adoçante.
4. Muffin de limão fit
Pequenos, práticos e deliciosos, os muffins de limão fit são ideais para quem busca uma sobremesa rápida ou um lanche para levar na bolsa.
Ingredientes
- 2 ovos;
- ½ xícara de farinha de amêndoas (ou aveia);
- ¼ de xícara de suco de limão;
- 2 colheres de sopa de mel ou xilitol;
- 2 colheres de sopa de óleo de coco;
- 1 colher de chá de fermento em pó;
- Raspas de limão a gosto.
Modo de preparo
- Em uma tigela, bata os ovos com o mel (ou adoçante);
- Acrescente o suco de limão, o óleo de coco e as raspas;
- Misture a farinha escolhida até obter uma massa cremosa;
- Adicione o fermento delicadamente;
- Distribua a massa em forminhas de silicone individuais;
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos.
