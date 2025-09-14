4 receitas de lanches fitness para uma alimentação rápida e saudável
Conheça quatro receitas fitness fáceis, rápidas e cheias de sabor para manter uma alimentação saudável em qualquer hora do dia sem furar a dieta.
Clique aqui e escute a matéria
Na correria do dia a dia, é comum recorrer a opções rápidas que nem sempre são nutritivas. Mas, com um pouco de organização e criatividade, é possível preparar lanches fitness saborosos e que contribuem para manter uma alimentação equilibrada.
Para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor, essas receitas low carb surgem como aliadas perfeitas.
Eles são fáceis de preparar, levam ingredientes acessíveis e ainda ajudam a manter a dieta em dia, além de caber em qualquer rotina — do café da manhã ao lanche da tarde.
4 lanches saudáveis e rápidos para manter a dieta em dia
1. Pizza de frigideira fit fácil
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Nada mais democrático do que a pizza. E nesta versão saudável, ela ganha uma massa leve, feita em poucos minutos, sem forno e sem culpa.
Uma ótima opção para aquele fim de dia corrido, quando a vontade de comer algo diferente bate à porta.
Ingredientes:
- 1 ovo
- 2 colheres (sopa) de farinha de aveia
- 1 colher (sopa) de leite
- 1 colher (chá) de fermento em pó
- Sal a gosto
- Molho de tomate caseiro
- Recheio de sua preferência (frango, queijo magro, legumes etc.)
VEJA TAMBÉM: Chocolate na dieta: Veja como fazer 5 receitas de sobremesas fit
Modo de preparo:
- Em uma tigela, misture o ovo, a aveia, o leite, o fermento e o sal até formar uma massa homogênea.
- Despeje a mistura em uma frigideira antiaderente aquecida e deixe dourar dos dois lados.
- Acrescente o molho e o recheio escolhido.
- Tampe a frigideira e deixe por alguns minutos até o queijo derreter.
2. Pão de queijo fit de tapioca
Clássico mineiro, o pão de queijo ganhou uma versão mais leve, que mantém o sabor característico, mas com menos gordura e sem glúten.
Ingredientes:
- 1 xícara de goma de tapioca
- 1 xícara de queijo minas ralado
- 1 ovo
- 1 colher (sopa) de requeijão light
Modo de preparo:
- Misture todos os ingredientes em uma tigela até formar uma massa uniforme.
- Modele bolinhas com as mãos.
- Coloque em uma assadeira untada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até dourar.
3. Torta de frango fit
A torta de frango é prática e pode até substituir uma refeição. Sua versão saudável combina uma massa macia, feita com aveia, e um recheio nutritivo, cheio de proteínas e vegetais.
Ingredientes da massa:
- 2 ovos
- 1 pote de iogurte natural desnatado
- 1 xícara de aveia em flocos finos
- 1 colher (chá) de fermento em pó
- Sal a gosto
Ingredientes do recheio:
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1 cenoura ralada
- ½ abobrinha picada
- Milho a gosto
- Temperos naturais (alho, cebola, pimenta, cheiro-verde)
Modo de preparo:
- Bata no liquidificador os ingredientes da massa até obter uma mistura cremosa.
- Em uma frigideira, refogue o frango com os legumes e temperos.
- Em uma assadeira, despeje metade da massa, coloque o recheio e cubra com o restante da massa.
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até dourar.
4. Pão de aveia na airfryer
Rápido e nutritivo, esse pão é feito com poucos ingredientes e fica pronto em menos de 15 minutos. É rico em fibras, ajuda na saciedade e pode ser consumido ainda quentinho.
Ingredientes:
- 1 ovo
- 2 colheres (sopa) de aveia em flocos finos
- 2 colheres (sopa) de iogurte natural
- ½ colher (chá) de fermento químico
- Sal a gosto
VEJA TAMBÉM: 3 sobremesas deliciosas que vão ser grandes aliadas na sua dieta
Modo de preparo:
- Misture todos os ingredientes em uma tigela até formar uma massa homogênea.
- Despeje em um potinho pequeno que possa ir à airfryer.
- Asse a 180 °C por 12 minutos, ou até que esteja firme e dourado.
Conheça 6 alimentos que te ajudam a desinchar | Receita saudável