Hospital das Clínicas realiza 600 atendimentos em mutirão nacional do Ministério da Saúde

Objetivo do mutirão Dia E, iniciativa nacional da Ebserh, com 44 hospitais envolvidos, tem como objetivo diminuir as filas de atendimento no SUS

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE) está participando do mutirão Dia E, iniciativa nacional da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) que envolve 44 hospitais universitários em todos o País.

O objetivo é diminuir as filas de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). No HC-UFPE, a ação começou às 7h e tem previsão de encerramento às 19h, tendo agendado quase 600 atendimentos, entre exames, cirurgias e consulta.

Em todo o país, são mais de 29 mil atendimentos. De acordo com a Ebserh, esse é o maior mutirão da história do SUS até hoje.

Procedimentos

Dentre os procedimentos sendo realizados neste sábado no HC, estão consultas em cardiologia e dermatologia;

exames como ecocardiogramas, ultrassonografias, mamografias, ressonâncias, tomografias, espirometrias, cintilografias, endoscopias e colonoscopias; e cirurgias de artroplastias de joelho, cirurgias otorrinolaringológicas (como adenoidectomias e laringectomias parciais) e cirurgias dermatológicas de pequeno e médio porte.

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco participa do mutirão Dia E, do projeto Ebserh em Ação 2025 - Ebserh/Divulgação

A aposentada Eliana Maria do Nascimento, 70 anos, foi uma das beneficiadas pelo Dia E, passando por uma cirurgia do túnel do carpo na mão esquerda.

"É importante, porque a pessoa que está precisando de cirurgia faz logo”, comentou sobre o mutirão. Já Maria de Fátima da Silva, 68 anos, havia feito a primeira artroplastia, no joelho esquerdo, há nove meses, no HC, e agora fez a cirurgia do direito.

"Ela rejuvenesceu uns 10 ou 15 anos com a primeira cirurgia. Agora, vai melhorar ainda mais", relatou a filha Edcleide da Silva.

Hospital das Clínicas

"Para nós, do HC, é um orgulho poder contribuir com uma ação nacional dessa magnitude e com volume tão grande de procedimentos. A estratégia dos mutirões para reduzir o tempo de espera é muito importante, por isso esse é mais um dia feliz para nós, do HC, para o SUS e para a sociedade", afirmou o superintendente do HC, Filipe Carrilho, na abertura do mutirão.

"Os benefícios desse mutirão não são apenas para as 29 mil pessoas atendidas, mas também se estendem às suas famílias. E isso é possível porque os hospitais da Rede Ebserh estavam de mãos dadas e coordenados. Estamos desenvolvendo a cultura do 'podemos fazer mais'", destacou a diretora de Orçamento e Finanças da Ebserh, Márcia Fonsêca, representando a presidência da empresa e o Ministério da Educação.

Ação deve se repetir em dezembro

O Dia "E" faz parte do projeto Ebserh em Ação 2025, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

Trata-se de uma iniciativa estratégica com o objetivo de ampliar o acesso da população brasileira a cirurgias eletivas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos em todo o país.

Alinhado ao programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo presidente Lula com o Ministério da Saúde, o projeto contribui diretamente para a redução das filas e do tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS). Este foi o segundo Dia E de 2025. Está prevista a realização de um terceiro em meados de dezembro.

Desde seu lançamento, o Ebserh em Ação tem mobilizado os 45 hospitais universitários federais da Rede Ebserh, promovendo mutirões, turnos extras e envolvimento direto de residentes e graduandos.

Abertura

A solenidade de abertura o superintendente estadual do Fundo Nacional de saúde (FNS), Rosano Carvalho; o diretor-presidente da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), André Longo; o diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e Urgência da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Fernando Figueira; e mais.

