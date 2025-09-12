fechar
Professor José Luiz de Lima Filho receberá Medalha de Mérito José Mariano

Professor José Luiz de Lima Filho já participou da formação de mais de 100 mestres e doutores, além de ter publicado mais de 300 trabalhos científicos

Por Cinthya Leite Publicado em 12/09/2025 às 20:41
José Luiz de Lima Filho é diretor do iLIKA da UFPE
José Luiz de Lima Filho é diretor do iLIKA da UFPE - JC IMAGEM

O médico, professor e pesquisador José Luiz de Lima Filho, diretor do Instituto Keizo Asami (iLika) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), receberá, na quarta-feira, 17, às 15h, na Câmara Municipal do Recife, a Medalha do Mérito José Mariano, por iniciativa do vereador Alcides Teixeira Neto (Avante).

A medalha é conferida a pessoas que tenham se consagrado mundialmente por serviços prestados à humanidade e à paz mundial.

O professor José Luiz de Lima Filho já participou da formação de mais de 100 mestres e doutores, além de ter publicado mais de 300 trabalhos científicos, em mais de 95 em jornais internacionais. Ele possui mais de 20 pedidos de patentes e duas já concedidas.

Em 2000, foi agraciado com o prêmio União Latina de Biotecnologia, juntamente com o Instituto Superior Técnico de Portugal. Em 2014, foi agraciado com a medalha de prata no Giant Jamboree - Massachusetts Institute of Technology Boston.

Em, 2018 foi aprovado como membro da Academia Pernambucana de Medicina e da Academia Pernambucana de Ciências. Em 2022, recebeu a comenda do Ministério Exterior do Japão, pelos trabalhos entre o Brasil e Japão nos últimos 22 anos.

Neste ano de 2025, José Luiz foi eleito como vice-presidente da Academia Pernambucana de Medicina.


