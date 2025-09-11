fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

De consultas a cirurgias: HC-UFPE promove mutirão no sábado com mais de 600 atendimentos à população

Ação faz parte de mobilização capitaneada pela Ebserh, em parceria com ministérios da Educação e da Saúde para diminuir espera em filas do SUS

Por Cinthya Leite Publicado em 11/09/2025 às 18:08 | Atualizado em 11/09/2025 às 18:10
Estão programadas cirurgias para túnel do carpo, artroplastias de joelho, colecistectomias, hernioplastias, adenoidectomias, turbinectomias, laringectomia parcial e cirurgias dermatológicas de médio porte
Estão programadas cirurgias para túnel do carpo, artroplastias de joelho, colecistectomias, hernioplastias, adenoidectomias, turbinectomias, laringectomia parcial e cirurgias dermatológicas de médio porte - HC-UFPE/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Considerado o maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde (SUS), a mobilização nacional Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas acontece no próximo sábado (13) e deve superar 20 mil procedimentos em todo o País.

Em Pernambuco, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE) participará da iniciativa com mais de 600 atendimentos em diversas especialidades. A ação reunirá os 45 hospitais universitários da Rede Ebserh, distribuídos por todas as regiões do Brasil.

"O Dia E mostra a força da rede Ebserh: juntos, com apoio do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, ampliamos o acesso, reduzimos filas e fortalecemos o SUS. Para nós, do HC, é um orgulho podermos contribuir com uma ação nacional desta magnitude", relata o superintendente do HC, Filipe Carrilho.

Na programação do HC-UFPE/Ebserh, os exames e consultas concentrarão o maior número de procedimentos. Entre eles, consultas em dermatologia e cardiologia, ecocardiogramas, testes ergométricos, exames de Holter, ultrassonografias, mamografias, ressonâncias e tomografias.

Também estão programadas espirometrias, cintilografias renais e ósseas, endoscopias, colonoscopias e histeroscopias diagnósticas.

No mesmo dia, também serão realizadas cirurgias para túnel do carpo, artroplastias de joelho, colecistectomias, hernioplastias, adenoidectomias, turbinectomias, laringectomia parcial e cirurgias dermatológicas de médio porte e procedimentos dermatológicos de eletrocirurgia e shaving.

Os pacientes atendidos no mutirão são agendados conforme fila estabelecida pelo sistema de regulação da Secretaria de Estado de Saúde (SES/PE) e da própria regulação do HC.

Portanto, no dia do mutirão, não haverá atendimentos por demanda espontânea.

O objetivo principal é reduzir as filas de exames e cirurgias eletivas do SUS, além de garantir que pacientes que aguardam possam ter acesso ao cuidado necessário.

Com a mobilização do sábado (13), chamado de 'Dia E', o HC reforça a meta do programa Agora Tem Especialistas, do governo federal: zerar as filas do SUS e ampliar em 40% a produção de cirurgias eletivas ao longo do ano.

Leia também

Lide Saúde Pernambuco realiza primeira missão empresarial para a China
MERCADO DA SAÚDE

Lide Saúde Pernambuco realiza primeira missão empresarial para a China
Enem 2025: confira os cursos mais concorridos na UFPE
UNIVERSIDADE

Enem 2025: confira os cursos mais concorridos na UFPE

Compartilhe

Tags