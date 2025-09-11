Lide Saúde Pernambuco realiza primeira missão empresarial para a China
Objetivo da missão, que ocorre até 22 de setembro, é conhecer as inovações do mercado chinês em saúde, que se destaca por investimento em tecnologia
O Lide Saúde Pernambuco, com apoio do Lide China, realiza a primeira missão empresarial do setor de saúde à China. A delegação, composta por 15 médicos e executivos pernambucanos, representará instituições como Sindhospe, Rede D’Or, Interne, SMED, Hospital São Gabriel de Caruaru, Rede Alis e Clínica José Rocha de Sá, entre outras.
O objetivo da missão, que ocorre até o dia 22 de setembro, é conhecer de perto as principais inovações do mercado chinês em saúde, que tem se destacado mundialmente pelo forte investimento em tecnologia, inteligência artificial e novos modelos de tratamento.
Durante os dez dias de atividades, a comitiva visitará hospitais, clínicas e empresas de alta tecnologia em cidades como Pequim, Xangai, Xiamen e Shenzhen.
A programação inclui visitas a hospitais de referência internacional, inclusive unidades especializadas em medicina tradicional chinesa, além de encontros com empresas que desenvolvem soluções de monitoramento remoto de pacientes e inteligência artificial aplicada a equipamentos médicos.
No total, estão previstas reuniões com 15 instituições chinesas, além de rodadas de negócios e apresentações de empresas interessadas em investir no mercado brasileiro de saúde.
De acordo com Alberto Cherpak, presidente do Lide Saúde Pernambuco, a iniciativa é estratégica para promover integração internacional e estimular parcerias.
"Essa primeira missão surgiu com o propósito de conhecer de perto a inovação que está acontecendo na China. Com os investimentos realizados, o país tem liderado avanços em várias áreas da saúde. Queremos promover uma integração mostrando o potencial do mercado brasileiro e buscar acordos de cooperação técnica", afirma Cherpak.