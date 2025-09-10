5 em cada 10 mulheres começaram a investir no autocuidado para envelhecer melhor, mostra estudo
Para ter uma terceira idade tranquila, muitas mulheres estão buscando práticas saudáveis para o corpo e a mente. Objetivo é ter mais qualidade de vida
5 em cada 10 mulheres estão adotando novos hábitos de autocuidado para envelhecer com mais energia, saúde e qualidade de vida. É o que aponta o levantamento da empresa de suplementos alimentares Vhita publicado nesta quarta-feira (8).
Essa tendência reflete os maiores medos femininos em relação ao envelhecimento, como dores e limitações físicas, que foram mencionadas por 73% das participantes.
A perda de memória preocupa 68% das entrevistadas, além da falta de autonomia, que é um receio para 58% das mulheres.
O levantamento aponta que 77% das mulheres estão mais atentas à alimentação, enquanto 75% praticam atividades físicas regularmente.
O uso de suplementos também se tornou um hábito para 60% delas, que buscam componentes como ômega 3, vitamina D e cálcio para garantir mais energia.
Como envelhecer de maneira saudável?
Envelhecer bem tem a ver com saúde e a vitalidade. Segundo a pesquisa, 85% das mulheres associam o envelhecimento saudável à saúde física e resistência, e 7 em cada 10 destacam a importância de ter energia e uma mente ativa.
A maioria vê o envelhecimento como um processo natural, e 53% das entrevistadas afirmam que passaram a valorizar mais o autocuidado.
Para alcançar a saúde e uma forma satisfatória, as mulheres estão mudando os hábitos. 75% das participantes do estudo disseram praticar exercícios físicos com frequência, e 77% dão atenção especial à alimentação.
60% delas usam suplementos como ômega 3, vitamina D e cálcio para envelhecer melhor.
"O ômega 3, por exemplo, não apenas contribui para a redução de inflamações, como atua diretamente na memória e saúde cardiovascular. Já a vitamina D é essencial para a absorção de cálcio, além de impactar positivamente os sistemas imunológico, muscular e mental”, explica a nutricionista Bárbara Cino.
Embora o envelhecimento seja visto de forma positiva, a pesquisa da Vhita aponta que 73% das entrevistadas têm receio de dores e limitações físicas.
Além disso, 68% delas temem a perda de memória, foco e clareza mental. A autonomia é outro ponto central: 58% das mulheres receiam não conseguir ser independentes, enquanto 47% se preocupam em ter dependência emocional de outras pessoas.
Como foi feito o estudo?
300 mulheres brasileiras maiores de 18 anos foram entrevistadas online em todas as regiões do país. A pesquisa tem um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,3%.
As participantes responderam a cinco perguntas sobre o que consideram envelhecer de forma saudável, seus maiores medos em relação à idade e os hábitos que adotam para ter mais longevidade e bem-estar.
