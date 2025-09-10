fechar
Beleza | Notícia

5 em cada 10 mulheres começaram a investir no autocuidado para envelhecer melhor, mostra estudo

Para ter uma terceira idade tranquila, muitas mulheres estão buscando práticas saudáveis para o corpo e a mente. Objetivo é ter mais qualidade de vida

Por Marilia Pessoa Publicado em 10/09/2025 às 12:05
Imagem ilustrativa de uma mulher correndo!
Imagem ilustrativa de uma mulher correndo! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

5 em cada 10 mulheres estão adotando novos hábitos de autocuidado para envelhecer com mais energia, saúde e qualidade de vida. É o que aponta o levantamento da empresa de suplementos alimentares Vhita publicado nesta quarta-feira (8).

Essa tendência reflete os maiores medos femininos em relação ao envelhecimento, como dores e limitações físicas, que foram mencionadas por 73% das participantes.

A perda de memória preocupa 68% das entrevistadas, além da falta de autonomia, que é um receio para 58% das mulheres.

O levantamento aponta que 77% das mulheres estão mais atentas à alimentação, enquanto 75% praticam atividades físicas regularmente.

O uso de suplementos também se tornou um hábito para 60% delas, que buscam componentes como ômega 3, vitamina D e cálcio para garantir mais energia.

Como envelhecer de maneira saudável?

Envelhecer bem tem a ver com saúde e a vitalidade. Segundo a pesquisa, 85% das mulheres associam o envelhecimento saudável à saúde física e resistência, e 7 em cada 10 destacam a importância de ter energia e uma mente ativa.

A maioria vê o envelhecimento como um processo natural, e 53% das entrevistadas afirmam que passaram a valorizar mais o autocuidado.

Para alcançar a saúde e uma forma satisfatória, as mulheres estão mudando os hábitos. 75% das participantes do estudo disseram praticar exercícios físicos com frequência, e 77% dão atenção especial à alimentação.

60% delas usam suplementos como ômega 3, vitamina D e cálcio para envelhecer melhor.

"O ômega 3, por exemplo, não apenas contribui para a redução de inflamações, como atua diretamente na memória e saúde cardiovascular. Já a vitamina D é essencial para a absorção de cálcio, além de impactar positivamente os sistemas imunológico, muscular e mental”, explica a nutricionista Bárbara Cino.

Embora o envelhecimento seja visto de forma positiva, a pesquisa da Vhita aponta que 73% das entrevistadas têm receio de dores e limitações físicas.

Além disso, 68% delas temem a perda de memória, foco e clareza mental. A autonomia é outro ponto central: 58% das mulheres receiam não conseguir ser independentes, enquanto 47% se preocupam em ter dependência emocional de outras pessoas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Como foi feito o estudo?

300 mulheres brasileiras maiores de 18 anos foram entrevistadas online em todas as regiões do país. A pesquisa tem um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,3%.

As participantes responderam a cinco perguntas sobre o que consideram envelhecer de forma saudável, seus maiores medos em relação à idade e os hábitos que adotam para ter mais longevidade e bem-estar.

Veja também:

4 CHÁS NATURAIS para AUMENTAR a IMUNIDADE

Leia também

Banho de Ervas: Atraia saúde para sua vida com essa simpatia poderosa!
SIMPATIAS

Banho de Ervas: Atraia saúde para sua vida com essa simpatia poderosa!
4 motivos para homens apostarem no preenchimento de olheiras
Vaidade masculina

4 motivos para homens apostarem no preenchimento de olheiras

Compartilhe

Tags