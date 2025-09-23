Justin Bieber sai da piscina com cueca branca molhada e detalhe íntimo chama atenção
O cantor Justin Bieber, de 31 anos, movimentou as redes sociais ao compartilhar uma nova foto que não passou despercebida pelos fãs. No clique, ele aparece curtindo um momento de lazer na piscina, mas o detalhe que chamou atenção foi a cueca branca escolhida pelo artista. Ao se molhar, a peça acabou ficando transparente e deixou parte do bumbum em evidência.
A publicação rapidamente viralizou e gerou uma enxurrada de comentários. Muitos seguidores aproveitaram para deixar elogios ao físico do cantor, enquanto outros não perderam a chance de brincar com a situação.
Entre as reações, uma fã se destacou ao comentar: “Gente, mas daqui a pouco tá postando foto pelado”. Outras mensagens seguiram a mesma linha, mostrando empolgação com a possibilidade de Bieber aparecer ainda mais à vontade em futuras publicações.
Essa não é a primeira vez que Justin chama atenção com momentos descontraídos fora dos palcos. O astro canadense, que já coleciona polêmicas e flagras ao longo da carreira, mostra que continua sendo um dos artistas mais comentados da internet, seja pela música, seja por registros inesperados como esse.
