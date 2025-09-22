Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, surge de cueca em fotos e recebe elogios
Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, chamou atenção nas redes sociais ao surgir em fotos de uma nova campanha vestindo uma cueca preta e outras peças de roupa. O jovem, de 20 anos, que segue carreira como modelo, mostrou desenvoltura e estilo nas imagens, conquistando os seguidores com sua presença marcante.
O rapaz recebeu diversos elogios dos fãs e internautas. Comentários como “arrasa, Pietro”, “que charme” e “lindo demais” se destacaram entre as interações nas redes. A repercussão reforçou o talento do jovem e seu potencial no mundo da moda.
Pietro Antonelli já vem se destacando como modelo e influenciador digital. Aos 20 anos, ele constrói sua própria identidade, seguindo os passos da fama familiar, mas mostrando personalidade e estilo próprios, além de conquistar um público que acompanha seu trabalho e seu dia a dia nas redes sociais.
Filho de dois nomes consagrados da televisão brasileira, Giovanna Antonelli e Murilo Benício, Pietro busca consolidar sua carreira fora das telas. Com ensaios de moda e presença constante nas redes, ele vem se tornando uma figura reconhecida e admirada, mostrando que talento e carisma também fazem parte de sua trajetória.
