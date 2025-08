Caso Amanda Wanessa: pais da cantora denunciam terem sido agredidos pelo marido dela

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os pais da cantora gospel Amanda Wanessa denunciam que foram agredidos pelo marido da filha dentro do hospital onde ela está internada.

Através de vídeos que circulam nas redes sociais, é possível notar uma discussão acalorada entre o marido e os pais, que posteriormente evoluiu para empurrões.

O vídeo

No registro, os pais de Amanda estão de um lado e o marido do outro, durante um atendimento hospitalar dela. Eles começam a discutir sobre o atendimento que ela tem recebido e o marido da cantora gospel empurra o pai dela.

As imagens foram gravadas pela irmã de Amanda Wanessa e foram divulgadas na internet.

A cantora vive sob a tutela do marido desde o acidente, entretanto, não há um consenso entre o cônjuge e a família sobre os cuidados de Amanda.

Relembre o caso

Amanda Wanessa dirigia um carro com a família e uma amiga no dia 4 de janeiro de 2021, na rodovia PE-60, no município de Rio Formoso, quando se envolveu em um grave sinistro de trânsito, colidindo com um caminhão.

O carro estava com 4 pessoas e todas elas, exceto Amanda, tiveram apenas ferimentos leves, sem necessidade de tratamentos complexos.

Imagem de carro de Amanda Wanessa após acidente - Reprodução

A cantora teve graves sequelas que a levaram a um estado vegetativo, no qual ela está atualmente. O quadro de saúde é estável mas a condição é irreversível.

A condição é bastante delicada, pois ela consegue realizar algumas ações, como abrir os olhos e sorrir, mas dependerá de um cuidado intensivo por toda a vida, visto que ela não reconhece s ambientes e nem as pessoas.

Atrito entre parentes e novas denúncias

A família de Amanda aponta que desde 2023, Dobson, o marido da vítima, estipulou uma série de regras que impediam a aproximação da família com ela.

Eles permaneceram no hospital durante toda a internação da cantora gospel, por isso não entendem esses impedimentos agora.

Além disso, a família contou que quando conseguiram ver Amanda, notaram que ela está com ferimentos pelo corpo e que ela está sendo deixada em um quarto bastante barulhento. Eles ainda apontam que tanto a mãe quanto o pai da cantora não podem ter acesso à cozinha da casa onde o casal reside.

Imagem da cantora gospel Amanda Wanessa - Reprodução

"Quando eu volto a vê-la, a encontro maltratada, debilitada e até hoje não tenho o direito de cuidar dela como mãe. Ele maltratou meu esposo com chutes e palavras. Empurrou minha filha, a Daniele. Hoje eu não sei o que ele quer, lutando na justiça para ficar perto da Amanda", contou a mãe de Amanda Wanessa à TV Jornal.

A advogada da família também pontua que não existe proibição judicial contra os pais e a irmã de Amanda, entretanto, agora eles precisarão de uma decisão judicial para que possam se aproximar dela.

"Eles são impedidos de exercer tanto a curatela quanto os cuidados. eles a visitam a cada 15 dias e nessas visitas ele não podem cuidar da filha", contou a advogada.

Em nota, Dobson Santos afirma que foi acusado injustamente de agressão contra o pai da cantora no dia 31 de julho, no Hospital Português, enquanto acompanhava a esposa em um atendimento de urgência.

Ele ainda afirma que os vídeos foram manipulados e divulgados de forma ilegal, por isso deve seguir com as medidas judiciais cabíveis.

