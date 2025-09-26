Gracyanne Barbosa sofre acidente em gravação do "Dança dos Famosos"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciadora fitness se machucou e precisou ir ao hospital após a apresentação no quadro do programa "Domingão com Huck", da TV Globo. Saiba mais

Gracyanne Barbosa se machucou durante as gravações do quadro ‘Dança dos Famosos’, do programa Domingão com Huck, nessa quinta-feira (25).

A influenciadora fitness sofreu um acidente na etapa da Lambada e teve que ir ao hospital depois da apresentação.

"Machuquei, sim. Rompi o tendão", disse ela à revista Quem.

Ela apareceu mancando em um vídeo nas redes sociais. "Manca, mas feliz por receber tanta gente incrível", escreveu Gracyanne nos Stories do Instagram.

Apesar da lesão, Gracyanne marcou presença na confraternização do elenco da Dança dos Famosos após o término das gravações.

A notícia sobre a lesão havia sido divulgada primeiramente pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com a jornalista, a musa fitness conseguiu finalizar a apresentação da dança mas, em seguida, queixou-se de fortes dores.

