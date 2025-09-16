Gracyanne Barbosa revela sobre convivência com Belo e a família do cantor: “O amor saiu pra outro lugar”
Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre o atual momento da relação com o ex-marido, o cantor Belo. Os dois, que ficaram juntos por 16 anos, se separaram em abril de 2024.
Em entrevista à revista Quem, a musa fitness e ex-BBB não poupou elogios ao ex-companheiro, e afirmou que eles possuem uma relação de bons amigos. “Belo é um grande amigo. A gente tem muito amor, muito carinho, a nossa relação é muito, muito especial, e é uma pessoa que sempre vai ser importante pra mim”, disse.
“A gente tem uma família que se ama, a minha sogra, que é a mãe dele. Independentemente de qualquer coisa, vai ser sempre a minha sogra, mora comigo, a filha dele mora comigo. São pessoas que eu amo muito”, declarou Gracyanne Barbosa. “E eu acho que essa relação vai sempre existir”, ressaltou.
“O amor saiu pra outro lugar”
“A minha irmã [Giovanna Jacobina] chama de ‘pai’. A nossa relação vai ser sempre de muito amor, respeito e carinho. E eu fico muito feliz de uma pessoa tão especial ter passado pela minha vida. Hoje o amor saiu pra outro lugar, mas ele continua na minha vida”, completou a influenciadora digital.
