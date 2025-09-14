MC Livinho detalha recuperação após perfuração no pulmão e saída da Dança dos Famosos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantor fala sobre dores, tratamento gradativo e comenta convite de Luciano Huck para próxima edição do programa. Saiba todos os detalhes

O cantor MC Livinho revelou detalhes sobre seu estado de saúde após ter o pulmão perfurado em um acidente de trânsito, que o obrigou a deixar o elenco da Dança dos Famosos. Em entrevista ao Jornal Hoje, o artista, que se apresenta no The Town neste sábado, explicou que ainda sente algumas dores.

“Quando eu esfrio [o corpo], começo a sentir algumas dores. Essa dor vai me acompanhar durante alguns meses, eu só não posso passar dos limites. Se eu passar, sei que isso pode se agravar. A recuperação está sendo gradativa”, afirmou.

Durante sua participação no Domingão com Huck, MC Livinho detalhou os motivos da saída do programa.

“Quando estou me recuperando das dores, faço algumas atividades de casa, aí no dia seguinte a dor vem muito forte. Recupero com fisioterapia, descanso, e no outro dia volto a fazer atividades, e a dor retorna. Agora estou só sombra e água fresca”, contou.

Luciano Huck, ainda durante o programa, fez o convite para que o cantor participe da próxima edição da Dança dos Famosos: “Se você quiser, ano que vem já está convidado”. Livinho respondeu: “Ô, Luciano, obrigado”.

O acidente de trânsito aconteceu no dia 29 de julho e resultou na internação do funkeiro em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O artista compartilhou nas redes sociais que perfurou o pulmão durante o ocorrido.