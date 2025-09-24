15kg mais magra, Gracyanne Barbosa sofre com água gelada em banheira
Aos 42 anos, Gracyanne Barbosa decidiu experimentar a crioterapia, tratamento feito com água gelada para acelerar a recuperação muscular. A influenciadora, sempre dedicada à vida fitness, também busca melhorar a circulação e reduzir inflamações, benefícios prometidos pela técnica.
Antes de mergulhar na banheira, Gracyanne demonstrou entusiasmo. “Ai, gente, eu gostei”, comentou sorrindo e batendo palmas. No entanto, o choque térmico mudou rapidamente sua expressão. A musa entrou aos poucos, soltando um gritinho e rindo ao ver um patinho rosa na água. “É Jorge [o nome dele]?”, perguntou, arrancando risadas do profissional ao lado.
Foco no emagrecimento
Recentemente, Gracyanne contou ter perdido 15 kg e exibiu o novo shape com um biquíni verde. “Quero emagrecer porque estou tendo a oportunidade maravilhosa de estar no Dança”, explicou animada.
Atualmente, a influenciadora está com 71 kg. “Quero chegar a uns 78 kg. Será que consigo?”, disse, já superando a meta inicial.
