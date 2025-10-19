fechar
Celebridades | Notícia

Confira o look de Halloween dos famosos no Baile da Sephora

Evento aconteceu no último sábado, 18, no WTC Gran Hotel, em São Paulo; confira os looks marcantes da noite e descubra o seu favorito

Por Bianca Tavares Publicado em 19/10/2025 às 7:47
Imagem de Anitta e Sabrina Sato
Imagem de Anitta e Sabrina Sato - Marcelo Bruzzi

Neste sábado, 18 de outubro, diversas celebridades se reuniram para celebrar o Baile de Halloween da Sephora, evento que acontece anualmente em São Paulo.

O tema de 2025 foi “A Máquina do Tempo”, marcando a sexta edição com looks e maquiagens que enaltecem e fazem referência a todas as formas de beleza através dos séculos, sem perder aquele clima do Dia das Bruxas.

Confira os looks de Sabrina Sato, Anitta, Agnes Nunes, João Gomes, Theodoro e Bianca (Boca Rosa), e outras personalidades que já passaram pelo tapete vermelho do baile e marcaram a noite:

Marcelo Bruzzi
Imagem de Anitta e Sabrina Sato - Marcelo Bruzzi

Rodrigo Zorzi
Imagem de Bianca Andrade e Agnes Nunes - Rodrigo Zorzi

Marcelo Bruzzi
Imagem de Theodoro, João Gomes e Bianca Dellafanc - Marcelo Bruzzi

