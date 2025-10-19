Confira o look de Halloween dos famosos no Baile da Sephora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento aconteceu no último sábado, 18, no WTC Gran Hotel, em São Paulo; confira os looks marcantes da noite e descubra o seu favorito

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado, 18 de outubro, diversas celebridades se reuniram para celebrar o Baile de Halloween da Sephora, evento que acontece anualmente em São Paulo.

O tema de 2025 foi “A Máquina do Tempo”, marcando a sexta edição com looks e maquiagens que enaltecem e fazem referência a todas as formas de beleza através dos séculos, sem perder aquele clima do Dia das Bruxas.

Leia Também Mães de Virginia Fonseca e Vini Jr. posam juntas e animam fãs das celebridades

Confira os looks de Sabrina Sato, Anitta, Agnes Nunes, João Gomes, Theodoro e Bianca (Boca Rosa), e outras personalidades que já passaram pelo tapete vermelho do baile e marcaram a noite:



Imagem de Anitta e Sabrina Sato - Marcelo Bruzzi

Imagem de Bianca Andrade e Agnes Nunes - Rodrigo Zorzi