Ranking revela as 10 celebridades que mais inspiram os brasileiros a envelhecer bem

De Cláudia Raia à Ana Maria Braga: pesquisa observa a influência dos bons exemplos de famosos na prática de exercícios e alimentação do público.

Qual o poder de influência de uma celebridade? Teriam os famosos poder de influenciar as pessoas sobre hábitos de vida mais saudáveis?

Recentemente, centenas de brasileiros participaram de um estudo da empresa de suplementos Vhita. A pesquisa buscou compreender quais as figuras públicas mais lembradas pela população, quando o assunto é envelhecer bem atualmente.

Os respondentes podiam apontar o nome que quisessem, e de um total de cerca de 500 respostas, 303 nomes diferentes foram citados ao longo do levantamento.

Quem são os famosos mais citados na pesquisa?

As atrizes Cláudia Raia (48% das respostas) e Fernanda Montenegro (45%) foram as mais apontadas no estudo, seguidas pela apresentadora Xuxa (44%) e pelas também atrizes Alessandra Negrini, Glória Pires e Susana Vieira, todas com 42% das menções. Paolla Oliveira e Ana Maria Braga também estão entre as mais citadas.



Já entre os homens, dois nomes apareceram na maioria das respostas: os atores Tony Ramos, citado por 26% dos entrevistados, e Ary Fontoura (22%).

“Parte do imaginário popular dos brasileiros, estamos falando de celebridades +40 que inspiram, no geral, por encararem a própria idade positivamente, mostrando que é possível envelhecer com alto astral, energia e qualidade de vida”, comenta Bárbara Cino, nutricionista da Vhita.

A influência das celebridades na mudança de hábitos

Na prática, a pesquisa mostrou como a relação de celebridades mais velhas com a chegada da idade vem ajudando as pessoas a refletirem sobre certos hábitos ligados à longevidade — como a alimentação, atividades físicas e cuidados com a saúde mental, por exemplo.

40% dos ouvidos pelo estudo afirmaram se inspirar em famosos com mais de 40 anos que discutem esse tema, seja na TV ou nas redes sociais.

Não por acaso, 7 em cada 10 respondentes (68%) disseram que passaram a se exercitar com mais regularidade por influência de algum famoso ou famosa, enquanto 61% começaram a se preocupar com o que ingerem diariamente pelo mesmo motivo.

O número é similar aos 60% que afirmaram ter começado a cuidar da pele com mais ênfase depois de ver ou ouvir celebridades falando sobre o assunto.

Mais até do que priorizar certos hábitos, quando questionados sobre o impacto dos bons exemplos da mídia na própria rotina, 19% dos respondentes mencionaram que também interromperam costumes prejudiciais à saúde, como fumar, por exemplo, em prol de uma velhice longa, prazerosa e confortável.