Brasil é o segundo país que mais pesquisa por descontos na Black Friday, com 387 mil buscas no Google
O levantamento também revela os dez produtos que mais despertam o interesse de compra dos brasileiros, como iPhone, notebook e geladeira.
Com o passar dos anos, a Black Friday tornou-se um dos eventos comerciais mais aguardados pelos consumidores no mundo todo.
Um estudo recente realizado pela Conversion, agência de SEO, conseguiu evidenciar quais itens são mais procurados nessa data e que países buscam mais promoções em suas pesquisas.
Países que mais buscam por descontos na Black Friday
Segundo o levantamento da Conversion, o Brasil encontra-se na segunda posição do ranking de países que mais pesquisaram por descontos na Black Friday no Google, considerando o período relativo aos últimos 12 meses, ficando atrás somente da França.
Esse dado, por sua vez, reforça a maturidade digital do consumidor brasileiro, sobretudo no que diz respeito à importância da internet como canal decisivo para essa data na busca por produtos e promoções.
No Brasil, embora não seja feriado, o evento consolidou-se como um dos principais dias de promoção no calendário nacional. Para se ter noção, no ano passado, a edição de 2024 registrou um faturamento nominal de, aproximadamente, R$ 8 bilhões em vendas online, um avanço de 11% em relação a 2023, conforme dados compilados pela Neotrust Confi.
Para este ano, a previsão é que ocorra um faturamento recorde, de R$ 13 bilhões, no e-commerce, conforme a previsão da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). O evento de 2025 ocorrerá no dia 28 de novembro e aparentemente promete ser ainda maior que seu antecessor.
Conforme o estudo realizado pela Conversion, a França lidera em volume de buscas, com 440 mil pesquisas. O Brasil, nesse contexto, ocupa a segunda posição, com 387 mil buscas. Os Estados Unidos ficam em terceiro lugar, com cerca de 276 mil buscas. Em seguida, temos Itália, Alemanha, Reino Unido e Espanha.
Quai são os itens mais buscados no Brasil?
Os dados levantados pela Conversion também mostraram quais foram os itens mais procurados e que estão atrelados a busca por descontos nesse que deve ser o maior evento promocional do ano em escala global.
A lista dos produtos que mais despertam o interesse para a Black Friday inclui iPhone, geladeira, notebook, ar-condicionado, smartphone, PlayStation 5, passagens aéreas, air fryer, televisão e tênis. Percebe-se que se tratam de produtos com valor potencialmente elevado no restante do ano e que tendem a ter bons descontos na Black Friday.