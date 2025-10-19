Brasil é o segundo país que mais pesquisa por descontos na Black Friday, com 387 mil buscas no Google

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O levantamento também revela os dez produtos que mais despertam o interesse de compra dos brasileiros, como iPhone, notebook e geladeira.

Clique aqui e escute a matéria

Com o passar dos anos, a Black Friday tornou-se um dos eventos comerciais mais aguardados pelos consumidores no mundo todo.

Um estudo recente realizado pela Conversion, agência de SEO, conseguiu evidenciar quais itens são mais procurados nessa data e que países buscam mais promoções em suas pesquisas.

Países que mais buscam por descontos na Black Friday

Segundo o levantamento da Conversion, o Brasil encontra-se na segunda posição do ranking de países que mais pesquisaram por descontos na Black Friday no Google, considerando o período relativo aos últimos 12 meses, ficando atrás somente da França.

Esse dado, por sua vez, reforça a maturidade digital do consumidor brasileiro, sobretudo no que diz respeito à importância da internet como canal decisivo para essa data na busca por produtos e promoções.

No Brasil, embora não seja feriado, o evento consolidou-se como um dos principais dias de promoção no calendário nacional. Para se ter noção, no ano passado, a edição de 2024 registrou um faturamento nominal de, aproximadamente, R$ 8 bilhões em vendas online, um avanço de 11% em relação a 2023, conforme dados compilados pela Neotrust Confi.

Para este ano, a previsão é que ocorra um faturamento recorde, de R$ 13 bilhões, no e-commerce, conforme a previsão da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). O evento de 2025 ocorrerá no dia 28 de novembro e aparentemente promete ser ainda maior que seu antecessor.

Conforme o estudo realizado pela Conversion, a França lidera em volume de buscas, com 440 mil pesquisas. O Brasil, nesse contexto, ocupa a segunda posição, com 387 mil buscas. Os Estados Unidos ficam em terceiro lugar, com cerca de 276 mil buscas. Em seguida, temos Itália, Alemanha, Reino Unido e Espanha.

Quai são os itens mais buscados no Brasil?

Os dados levantados pela Conversion também mostraram quais foram os itens mais procurados e que estão atrelados a busca por descontos nesse que deve ser o maior evento promocional do ano em escala global.

A lista dos produtos que mais despertam o interesse para a Black Friday inclui iPhone, geladeira, notebook, ar-condicionado, smartphone, PlayStation 5, passagens aéreas, air fryer, televisão e tênis. Percebe-se que se tratam de produtos com valor potencialmente elevado no restante do ano e que tendem a ter bons descontos na Black Friday.