Black Friday da Ferreira Costa vai dar descontos de até 60% em milhares de produtos em todas as categorias
Evento marcou o lançamento da campanha que promete descontos de até 60% em milhares de produtos em todas as categorias, nas lojas, no app e no site
Clique aqui e escute a matéria
Com expectativa de um crescimento de 20% nas vendas em relação ao mesmo período de 2024, a campanha Black Friday da Ferreira Costa promete descontos reais de até 60% em milhares de produtos em todas as categorias, nas lojas, no app e no site www.ferreiracosta.com, impulsionado por grandes categorias, como eletrodomésticos, pela integração dos canais de venda e pela variedade e qualidade dos produtos.
O evento de lançamento aconteceu nesta quarta-feira (15) na loja da Tamarineira, no Recife (PE), e contou com a presença de influenciadores e representantes da imprensa de todas as cidades onde a Ferreira Costa atua, nos estados de Pernambuco, Bahia, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte.
Ainda com a edição de live especial de abertura, marcada para o mesmo dia, às 20h, transmitida ao vivo com ofertas exclusivas, a live do Esquenta Black Friday Ferreira Costa é uma oportunidade única para os consumidores aproveitarem produtos desejo com grandes descontos.
Segundo Flávia Chiba, gerente de Marketing e E-commerce da Ferreira Costa, a Black Friday é o grande momento do ano e, para muitos, a oportunidade de adquirir produtos aspiracionais e desejados para o lar.
“A nossa Black Friday é de verdade. Através dela, nós reforçamos nosso compromisso com o cliente em oferecer as melhores oportunidades do ano. Por isso, trazemos ofertas de verdade e produtos de qualidade. Planejamos a campanha para que o nosso cliente possa aproveitar as ofertas em todos os canais: nas lojas, no site e no app”, afirma.
Com 141 anos de história, a Ferreira Costa se destaca por tradição e inovação. A empresa conta com operação robusta de e-commerce para todo o Brasil, estrutura logística integrada, equipes treinadas e uma grande variedade de produtos para construção, reforma, decoração e utilidades para o lar, somando 38 categorias.
Preparada para atender à alta demanda da Black Friday, a Ferreira Costa reforça seu compromisso com a qualidade, o bom atendimento e, principalmente, com as ofertas de preços.