Dira Paes dá detalhes de personagem em Três Graças: ‘Fez um pacto de felicidade’
Dira Paes, atriz, é uma das protagonistas de Três Graças, que estreia na próxima segunda-feira (20). A sua personagem é Ligia, uma mulher batalhadora, que precisou criar sua filha sozinha após ser abandonada por Joaquim, papel de Marcos Palmeira.
“A Lígia é uma mulher que enfrentou tudo com coragem, mas sem endurecer. Ela acredita na alegria, mesmo quando a vida pesa. Fez um pacto de felicidade com a família, e isso é o que a mantém viva. A gente precisa falar dos afetos, não só das dores”, explicou em entrevista ao site F5.
A atriz também tem plena consciência de que a nova trama de Aguinaldo Silva vem no momento em que o povo brasileiro está se reconectando com as novelas.
“Sinto que o público está voltando a se apaixonar por novelas. Existe um carinho renascendo, um interesse pelos personagens que emocionam. E ‘Três Graças’ chega nesse momento certo, com humor, crítica social e afeto —essa mistura que o Aguinaldo sabe fazer tão bem”, comemorou.
