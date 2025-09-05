fechar
Economia | Notícia

Com aproximação da Black Friday, Google auxilia empresas nas estratégias de negócios no mercado digital

Muitas marcas têm utilizado a inteligência artificial como uma ferramenta poderosa para a expansão lucrativa de um negócio já consolidado

Por Filipe Farias Publicado em 05/09/2025 às 21:56
Diante de um mercado cada vez mais competitivo no setor do varejo, se diferenciar dos concorrentes na hora de chegar nos consumidores se torna indispensável para a sobrevivência econômica. Com isso, muitas marcas têm utilizado a inteligência artificial como aliada para a criação de estratégias personalizadas e criar conexão direta com o público alvo.

Com a aproximação da Black Friday, período mais dinâmico do mercado de consumo brasileiro, o Google tem promovido suas tecnologias para ajudar os anunciantes a alavancar as suas vendas e a se destacar no mercado digital.

“A publicidade está em constante evolução, e a nossa missão é continuar ajudando nossos clientes a gerarem o melhor resultado por meio de estratégias de negócios descomplicadas e inovadoras. Com um consumidor cada vez mais imprevisível e estratégico, entregar a mensagem certa, no contexto adequado e para o consumidor certo é fundamental para a conversão", explicou Gustavo Souza, diretor de Produtos e Soluções Publicitárias do Google Brasil, durante o evento Black Friday +, realizado em São Paulo.

Uma das principais empresas varejistas do Nordeste, a Ferreira Costa também já vem se reinventando com o uso da inteligência artificial para alcançar novos clientes. "Para transformar o negócio físico precisamos de soluções digitais e, com a IA, a gente tem conseguido desenvolver uma frente bem estruturada, pensando em soluções para as diversas etapas e necessidade, sempre visando melhorar a experiência do cliente com a nossa empresa, seja na loja física ou nos produtos digitais", contou Flávia Chiba, gerente de marketing e-commerce da Ferreira Costa.

"É um caminho que não tem volta. Esse momento que a gente está vivendo agora é mais um ponto de inflexão, porque a IA veio para, de fato, transformar a forma como a gente faz marketing e se comunica com as pessoas. Então, acho que é uma grande virada na forma de fazer negócio que a gente está passando. E que bom que a gente está passando por isso com o Google nos auxiliando", frisou Flávia Chiba.

Outras marcas que contam com auxílio do Google Brasil

Assim como a Ferreira Costa, outras marcas contam com o suporte do Google Brasil e estão alcançando números satisfatórios após a virada de chave e adoção da inteligência artificial como uma ferramenta poderosa para a expansão lucrativa de um negócio já consolidado.

Com o desafio de promover a temporada de neve no Chile a partir do crescimento das buscas para o local, a LATAM adotou ao Veo3, modelo de geração de vídeos por meio da IA generativa do Google, para criar uma campanha de oportunidade focada em criatividade e escala para gerar demanda e conversão. Como resultado, a marca alcançou um crescimento de 3.8% na conversão de compras no público de 25 a 34 anos e gerou 47% mais buscas por passagens.

Um dos líderes no setor de e-commerce, o Mercado Livre enfrentava o desafio de continuar seu crescimento com eficiência. E, para superar isso, a empresa uniu forças com o Google para testar o AI Max, um novo conjunto de recursos baseados em inteligência artificial lançado globalmente.

O AI Max permite que os anunciantes alcancem resultados superiores, expandindo seu alcance com criativos personalizados e engajando clientes em momentos e contextos inéditos em suas campanhas de Busca. O objetivo era trazer maior eficiência às campanhas de Busca, além de identificar novas oportunidades e demandas inexploradas. Como resultado, o Mercado Livre alcançou um aumento de 11% de vendas adicionais e melhorou o retorno sobre o investimento em 7%.

"Grandes marcas com atuação no Brasil mostram cada vez mais que a IA não é o futuro do marketing, mas o presente, pois está provado que gera resultados concretos para negócios de todos os tamanhos. E o Google Brasil está disponível para impulsionar as marcas", finalizou Gustavo Souza.

