Gabriela Loran, atriz de ‘Três Graças’, revela drama vivido antes de cirurgia: “Já sofri violências na moda”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Gabriela Loran está prestes a realizar o seu retorno às telinhas em Três Graças, a nova novela das nove da Globo, que estreia nesta próxima segunda-feira (20). Na trama, ela interpretará Viviane, a melhor amiga da protagonista Gerluce, vivida por Sophie Charlotte.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipnan, a artista refletiu sobre a nova fase da sua vida artística, em que se divide entre a atuação e o mundo da moda. Neste universo, ela relatou já ter sofrido um tipo de violência no ramo.

“Já sofri violências na moda”

“Já passei por várias violências na moda. Num dos ensaios que fiz, era com calcinha e sutiã, e eu ainda não havia feito a redesignação. Foi uma questão para mim, porque eu não estava preparada para aquilo, o que me deixou insegura de certa forma”, relembrou Gabriela Loran, que planeja lançar uma gripe de moda autoral.

“Eu já perdi cenas em razão de as personagens femininas estarem de maiô e eu não estar entre elas, sem haver uma conversa para me incluir”, contou a artista, que tornou pública sua cirurgia de redesignação sexual. Para ela, o fato foi movido por um fator político.

“Eu só queria ter esse registro para que, se em algum momento eu me sentisse desconfortável, fazê-lo. Só que, assim que operei, nós recebemos a notícia de que o Vaticano tinha classificado a cirurgia de redesignação sexual como atentado violento à dignidade humana. E eu decidi usar a minha experiência, a minha vivência, como contraponto a esse posicionamento completamente retrógrado. E compartilhei”, disse Gabriela Loran.

VEJA MAIS: Gabriela Loran, atriz de ‘Três Graças’, fala sobre cirurgia de redesignação sexual: “A mídia tenta estigmatizar”

O post Gabriela Loran, atriz de ‘Três Graças’, revela drama vivido antes de cirurgia: “Já sofri violências na moda” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.