Gabriela Loran, atriz de ‘Três Graças’, revela drama vivido antes de cirurgia: “Já sofri violências na moda”
Gabriela Loran está prestes a realizar o seu retorno às telinhas em Três Graças, a nova novela das nove da Globo, que estreia nesta próxima segunda-feira (20). Na trama, ela interpretará Viviane, a melhor amiga da protagonista Gerluce, vivida por Sophie Charlotte.
Em entrevista ao site Heloísa Tolipnan, a artista refletiu sobre a nova fase da sua vida artística, em que se divide entre a atuação e o mundo da moda. Neste universo, ela relatou já ter sofrido um tipo de violência no ramo.
“Já sofri violências na moda”
“Já passei por várias violências na moda. Num dos ensaios que fiz, era com calcinha e sutiã, e eu ainda não havia feito a redesignação. Foi uma questão para mim, porque eu não estava preparada para aquilo, o que me deixou insegura de certa forma”, relembrou Gabriela Loran, que planeja lançar uma gripe de moda autoral.
“Eu já perdi cenas em razão de as personagens femininas estarem de maiô e eu não estar entre elas, sem haver uma conversa para me incluir”, contou a artista, que tornou pública sua cirurgia de redesignação sexual. Para ela, o fato foi movido por um fator político.
“Eu só queria ter esse registro para que, se em algum momento eu me sentisse desconfortável, fazê-lo. Só que, assim que operei, nós recebemos a notícia de que o Vaticano tinha classificado a cirurgia de redesignação sexual como atentado violento à dignidade humana. E eu decidi usar a minha experiência, a minha vivência, como contraponto a esse posicionamento completamente retrógrado. E compartilhei”, disse Gabriela Loran.
