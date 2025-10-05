7 famosos que já venceram realities da Globo e você não sabia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De atrizes bicampeãs a um chef surpreendente: confira sete famosos que brilharam e levaram o troféu para casa em realities da Globo.

Quem não ama um bom reality show com celebridades?

Muitos artistas que hoje brilham em novelas, filmes e na música já passaram por esses programas, mas nem todos os os internautas se lembram de que eles foram, na verdade, os grandes vencedores.

Relembramos alguns desses campeões que provaram ter muito talento na pista de dança ou até na cozinha.

7 famosos que já venceram realities da Globo

1. Paolla Oliveira - Dança dos Famosos (2009 e 2021)

Paolla Oliveira não venceu apenas uma, mas duas edições da "Dança dos Famosos". Ela levou o primeiro troféu em 2009 e, mais de dez anos depois, retornou ao quadro para se consagrar bicampeã em 2021. A atriz impressionou o público com sua versatilidade e dedicação, mostrando que o talento para as artes cênicas também se estende à dança.

2. Vanessa Jackson - Fama (2002)

A cantora Vanessa Jackson foi a grande vencedora da primeira edição do reality show musical "Fama", em 2002. O programa, que antecedeu o fenômeno de audiência dos formatos de competição de canto atuais, revelou a potência vocal de Vanessa.

3. Jeniffer Nascimento - Popstar (2018)

No ar em "Êta Mundo Melhor!", a atriz Jeniffer Nascimento provou seu domínio no palco ao vencer o "Popstar" em 2018. O reality, que colocava celebridades para soltar a voz, mostrou que Jeniffer tem um alcance vocal poderoso.

4. André Marques - Super Chef Celebridades (2013)

Conhecido como apresentador e ator, André Marques se aventurou no mundo da gastronomia e surpreendeu. Ele venceu a edição do "Super Chef Celebridades" no programa "Mais Você" em 2013, mostrando muita habilidade no fogão.

5. Christiane Torloni - Dança dos Famosos (2008)

Uma das atrizes mais respeitadas do teatro e da televisão brasileira, Christiane Torloni mostrou seu lado dançarino e se sagrou campeã da "Dança dos Famosos" em 2008. Sua entrega nas coreografias conquistou os jurados e o público.

6. Silvero Pereira - The Masked Singer Brasil (2024)

Silvero Pereira, ator cearense conhecido por papéis em novelas como "Pantanal" e "A Força do Querer", chocou o público ao ser revelado por baixo da fantasia do Bode, no "The Masked Singer Brasil" em 2024. Sua performance vocal o levou à vitória, mostrando um talento para o canto que muitos não conheciam.

7. Arthur Aguiar - Big Brother Brasil (2022)

Muitos não se lembra, mas, embora seja mais conhecido por ser ator e cantor, Arthur Aguiar levou o prêmio principal do reality mais famoso do Brasil, o "Big Brother Brasil", em 2022. Sua trajetória, marcada por estratégias de jogo e aclamada por grande parte do público, resultou em uma vitória expressiva na final do programa.