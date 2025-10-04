Irmãos Hypólito expõem pressões da ginástica: "Água de vaso"
Em entrevista à CNN Pop, Daniele e Diego Hypólito revelam bastidores da carreira, episódios de assédio físico e psicológico e impacto do BBB
Clique aqui e escute a matéria
No novo episódio do programa Na Palma da Mari, que foi ao ar nesta quinta-feira (2), os irmãos Daniele e Diego Hypólito abriram o coração sobre a trajetória no esporte.
A conversa abordou momentos de superação, pressões psicológicas, histórias de exclusão e também experiências pessoais fora das competições.
Daniele relatou como a cobrança pelo corpo marcou sua carreira. “Eu tive outras experiências que ele (irmão) não passou, de questão de não poder comer, de questão do peso. Muitas vezes, tinha pessoas do próprio ginásio me excluindo. Você vai passando por isso porque ama aquilo que faz”, afirmou.
Diego revelou um episódio de hostilidade que a irmã só descobriu anos depois. “Em um período da carreira dela, a Dani teve uma das atletas que se diziam companheiras, mas que deram água do vaso para ela tomar. Ela só descobriu isso anos depois”, contou.
A pressão sobre o corpo também foi tema do diálogo. “Na nossa geração, as meninas eram pesadas duas vezes por dia, não podiam beber água. Hoje é diferente, existe uma equipe multidisciplinar que define junto com o atleta até onde ele pode ir”, destacou Diego, mencionando o novo cenário vivido por nomes como Rebeca Andrade.
Apoio de Ronaldo Fenômeno
Ao relembrar o início da carreira, os irmãos destacaram a ajuda fundamental do ex-jogador Ronaldo. “A Dani foi para o primeiro campeonato mundial porque o Ronaldo arcou com a viagem dela. E foi a primeira medalha da história da ginástica. Eu me sinto precursor da modalidade, e sinto que a Dani também é precursora”, disse Diego.
Apesar das marcas físicas da modalidade, ele acumula 11 cirurgias e a irmã, ao menos 4, Diego defendeu que a identidade de atleta permanece. “Nós seremos sempre ginastas. Não existe aposentadoria. Deveria, sim, haver uma aposentadoria para os atletas, porque representamos o Brasil durante muitos anos. Mas seguimos em frente”, declarou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Experiência no BBB
A dupla também relembrou a participação no Big Brother Brasil, que ampliou a visibilidade conquistada nas competições. “As pessoas terem vergonha de serem colocadas como ex-BBBs... para mim, é um privilégio. O Big Brother é o sonho de muita gente. O programa potencializou a nossa imagem e normalizou muita coisa”, afirmou Diego.
Daniele complementou: “Eu já tinha feito outros realities, mas o BBB era especial. Quando recebi o convite, não pensei duas vezes. Quando ele disse: ‘Eu acho que não consigo’, eu falei: ‘Você consegue, você é forte’”.