Estado de saúde do rapper Hungria é atualizado após intoxicação por metanol

Rapper de 34 anos está em estado estável no Hospital DF Star, em Brasília; equipe tranquiliza fãs e afirma que não há sintomas ativos no momento

O rapper Hungria, de 34 anos, segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar sintomas de intoxicação por metanol.

Segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira (2) nas redes sociais do artista, o quadro é estável, ele está em tratamento com hemodiálise e não apresenta sintomas ativos.

A nota oficial informou que Hungria foi avaliado por um oftalmologista e os exames apresentaram resultados dentro da normalidade, conforme compartilhado pelo portal Terra.

"O cantor Hungria permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde segue em acompanhamento pela equipe médica. O artista encontra-se estável, em tratamento com hemodiálise, sem apresentar sintomas no momento. Foi avaliado pelo oftalmologista, com exames realizados dentro da normalidade. O caso está sendo acompanhado pelo Dr. Leandro Machado (médico assistente), pelo Dr. Guilherme Meyer (diretor médico) e pelo Dr. Allisson B. Barcelos Borges (diretor geral). Agradecemos a compreensão e o carinho dos fãs, imprensa e parceiros neste momento", diz a nota.

A internação aconteceu após o cantor relatar cefaleia intensa, náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica, sintomas compatíveis com intoxicação por metanol, substância tóxica presente em bebidas alcoólicas adulteradas.

O caso ocorre em meio a uma série de registros preocupantes relacionados ao consumo de bebidas contaminadas em São Paulo e suspeitas em outras regiões.

Gin, vodka e whisky foram alguns dos destilados identificados com a substância, que pode causar efeitos graves, incluindo hospitalizações, cegueira e até mortes.

