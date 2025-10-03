Zé Felipe confirma romance com Ana Castela e diz viver a melhor fase da vida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantor afirmou em entrevista que o relacionamento com a Boiadeira está evoluindo com calma e trouxe mais leveza ao seu dia a dia; confira

Os rumores sobre o romance entre Zé Felipe e Ana Castela chegaram ao fim. Em entrevista ao Portal do João, apresentado por João Silva, o cantor confirmou a relação e disse que o momento atual é um dos mais felizes de sua trajetória.

Questionado pela repórter sobre como anda o coração, após a Boiadeira revelar que os dois estão levando a relação com calma, Zé Felipe não escondeu a empolgação.

“Eu conversei com a Ana e ela falou mesmo que está indo devagarinho, um passinho de cada vez, mas que todos estão muito felizes. Como que está o coração?”, perguntou a repórter.

“Muito feliz. Eu estou muito feliz. Acho que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Tá leve, tá tudo incrível. Eu acho que quando a pessoa está feliz, tudo flui. Então, estou muito feliz, sabe”, respondeu o filho de Leonardo.

A confirmação movimentou os fãs do casal, que já vinham especulando sobre a aproximação dos dois nos últimos meses.

