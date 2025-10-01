Virginia Fonseca rebate críticas sobre estreia na Grande Rio: "É coreografia da escola"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciadora comentou em live que a ‘agachadinha’, movimento que virou meme, já fazia parte das apresentações das passistas da escola

Eita!

Virginia Fonseca decidiu se pronunciar após a repercussão de sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio.

A influenciadora, coroada no último dia 20 de setembro, participou de uma live nesta terça-feira (30) e respondeu às críticas e brincadeiras que circularam nas redes sociais sobre sua coreografia.

O passo apelidado de “agachadinha” viralizou como meme, mas Virginia garantiu que não foi improviso. “É uma coreografia da escola. As passistas fazem há anos. A professora Santinha (Luciene Tavares) me passou os movimentos. Existem trechos do samba que têm coreografia, não é sambando o tempo inteiro”, explicou, em conversa com a amiga Samara Pink.

A influenciadora reforçou que não se sente incomodada com os comentários. “Vocês ficam bravos, eu não fico. Por muito tempo foi coreografia da escola, ninguém falava nada. Eu fiz e agora todo mundo comenta”, afirmou.

Virginia assumiu o posto que antes era de Paolla Oliveira, que deixou a função para se dedicar a outros projetos. A transição aconteceu sem atritos, e agora a influenciadora se prepara para a primeira participação oficial na Marquês de Sapucaí, no Carnaval 2026.

No último fim de semana, durante a apresentação do samba-enredo, a professora de samba da escola confirmou que a coreografia já integra a tradição da Grande Rio. Apesar das críticas, Virginia ressaltou que está comprometida em representar bem a agremiação.

