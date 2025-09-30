Isabelle Nogueira comenta pela primeira vez boatos de romance com Davi Brito
A ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Garantido, revelou em uma entrevista o que achou dos boatos que surgiram durante a edição de 2024.
A terceira colocada do Big Brother Brasil 24, Isabelle Nogueira, revelou pela primeira vez os seus pensamentos após acusação de affair com Davi Brito, campeão da edição, que estava em um relacionamento na época.
Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, sob o comando de Luciana Gimenez, a ex-BBB afirmou que se sentiu incomodada com as publicações que sugeriam um possível romance entre ela e Davi, coisa que nunca havia comentado publicamente até o momento.
“Ninguém nunca me fez essa pergunta de forma direta, como você está me fazendo. Eu via o Davi como um filho para mim. Foi horrível. Eu me senti muito mal, porque era muito visível que o sentimento que eu tinha por ele era realmente de parceria, de amizade. Mas tudo recai sobre a mulher, é sempre a culpa da mulher. E eu ouvia isso de mulheres, que eu tinha esse olhar”, desabafou Isabelle.
E as revelações não pararam por aí! A cunhã-poranga dividiu outro segredo com a apresentadora: antes de entrar no reality, ela fez uma superstição para sair como vencedora do programa.
“Vou te contar um segredo que ninguém sabe. No confinamento antes do Big Brother, no hotel, eu escrevi em um papel: ‘Eu sou a campeã do BBB 24’, e assinei meu nome. Eu só esqueci de colocar a colocação que eu queria”, afirmou.
“Mas eu saí com esse sentimento de vitória, de campeã mesmo, porque muita gente [do Amazonas] ganhou comigo, desde o mototaxista até o grande empresário. As manifestações culturais ganharam destaque, houve uma procura muito grande no turismo, na rede hoteleira, na gastronomia, no artesanato”, comemorou a ex-sister.
Depois do BBB 24, Isabelle passou a se dedicar ainda mais à valorização da cultura amazonense, com a criação do Festival da Cunhã, um evento musical voltado à celebração da cultura indígena e regional, que mistura arte e solidariedade por meio da arrecadação de alimentos.