Mãe de Zé Felipe manda recado para Virginia após aparição com Ana Castela
Poliana Rocha acompanhou o filho nos bastidores de um show em Goiânia e fez questão de deixar mensagens públicas para ele e para a ex-nora.
Por
Bianca Tavares
Publicado em 29/09/2025 às 8:48
| Atualizado em 29/09/2025 às 9:09
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Zé Felipe movimentou os bastidores da música sertaneja neste fim de semana. Durante um show em Aparecida de Goiânia, o cantor surgiu ao lado da mãe, Poliana Rocha, e da cantora Ana Castela, apontada como seu novo romance.
O encontro foi registrado em fotos e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, provocando euforia entre os fãs dos artistas.
Logo após a apresentação, Poliana utilizou as redes sociais para reforçar seu apoio ao filho, que vive uma nova fase pessoal após o término com Virginia Fonseca. Na publicação, ela escreveu que deseja felicidade, conquistas e crescimento para Zé nesse novo momento de sua vida.
No entanto, a mensagem que mais chamou atenção foi direcionada à ex-nora. Poliana deixou claro que não há rivalidade e destacou sua torcida pelo futuro de Virgínia. “Desejo de coração tudo de melhor nesta vida. No mais, a rivalidade é criada por vocês”, escreveu.
Na noite anterior, Zé já havia aumentado os rumores de romance ao assistir a um show de Ana Castela em Jaguariúna, vestido com um moletom que estampava o nome da cantora.
O gesto alimentou ainda mais os comentários sobre o possível relacionamento. Enquanto isso, rumores indicam que Virginia também estaria vivendo uma nova fase ao lado do jogador Vini Jr.