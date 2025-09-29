Mãe de Zé Felipe manda recado para Virginia após aparição com Ana Castela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Poliana Rocha acompanhou o filho nos bastidores de um show em Goiânia e fez questão de deixar mensagens públicas para ele e para a ex-nora.

Zé Felipe movimentou os bastidores da música sertaneja neste fim de semana. Durante um show em Aparecida de Goiânia, o cantor surgiu ao lado da mãe, Poliana Rocha, e da cantora Ana Castela, apontada como seu novo romance.

O encontro foi registrado em fotos e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, provocando euforia entre os fãs dos artistas.

Logo após a apresentação, Poliana utilizou as redes sociais para reforçar seu apoio ao filho, que vive uma nova fase pessoal após o término com Virginia Fonseca. Na publicação, ela escreveu que deseja felicidade, conquistas e crescimento para Zé nesse novo momento de sua vida.

No entanto, a mensagem que mais chamou atenção foi direcionada à ex-nora. Poliana deixou claro que não há rivalidade e destacou sua torcida pelo futuro de Virgínia. “Desejo de coração tudo de melhor nesta vida. No mais, a rivalidade é criada por vocês”, escreveu.

Na noite anterior, Zé já havia aumentado os rumores de romance ao assistir a um show de Ana Castela em Jaguariúna, vestido com um moletom que estampava o nome da cantora.

O gesto alimentou ainda mais os comentários sobre o possível relacionamento. Enquanto isso, rumores indicam que Virginia também estaria vivendo uma nova fase ao lado do jogador Vini Jr.