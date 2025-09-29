fechar
Celebridades | Notícia

Mãe de Zé Felipe manda recado para Virginia após aparição com Ana Castela

Poliana Rocha acompanhou o filho nos bastidores de um show em Goiânia e fez questão de deixar mensagens públicas para ele e para a ex-nora.

Por Bianca Tavares Publicado em 29/09/2025 às 8:48 | Atualizado em 29/09/2025 às 9:09
Imagem de Ana Castela, Zé Felipe e Poliana Rocha
Imagem de Ana Castela, Zé Felipe e Poliana Rocha - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Zé Felipe movimentou os bastidores da música sertaneja neste fim de semana. Durante um show em Aparecida de Goiânia, o cantor surgiu ao lado da mãe, Poliana Rocha, e da cantora Ana Castela, apontada como seu novo romance.

O encontro foi registrado em fotos e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, provocando euforia entre os fãs dos artistas.

Logo após a apresentação, Poliana utilizou as redes sociais para reforçar seu apoio ao filho, que vive uma nova fase pessoal após o término com Virginia Fonseca. Na publicação, ela escreveu que deseja felicidade, conquistas e crescimento para Zé nesse novo momento de sua vida.

No entanto, a mensagem que mais chamou atenção foi direcionada à ex-nora. Poliana deixou claro que não há rivalidade e destacou sua torcida pelo futuro de Virgínia. “Desejo de coração tudo de melhor nesta vida. No mais, a rivalidade é criada por vocês”, escreveu. 

Leia Também

Na noite anterior, já havia aumentado os rumores de romance ao assistir a um show de Ana Castela em Jaguariúna, vestido com um moletom que estampava o nome da cantora.

O gesto alimentou ainda mais os comentários sobre o possível relacionamento. Enquanto isso, rumores indicam que Virginia também estaria vivendo uma nova fase ao lado do jogador Vini Jr.

Leia também

Diddy dá aulas de negócios para detentos enquanto aguarda sentença
Celebridades

Diddy dá aulas de negócios para detentos enquanto aguarda sentença
Claudia Leitte fala sobre fé e Carnaval: "Minha cultura"
Celebridades

Claudia Leitte fala sobre fé e Carnaval: "Minha cultura"

Compartilhe

Tags