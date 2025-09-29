BBB 26: Globo anuncia novidades para o reality show do próximo ano
Nova edição do reality promete mais interatividade com o público, poder de decisão ampliado, estreia do Cartola BBB e participação de ex-BBBs.
O BBB 26 promete ser uma das edições mais interativas e surpreendentes da história do reality. A Globo revelou novidades nesta segunda (29) que vão colocar o público ainda mais no centro da disputa e trazer mudanças que devem agitar a casa mais vigiada do Brasil.
Casas de Vidro espalhadas pelo país
Logo de cara, o jogo começa diferente. Serão cinco Casas de Vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil. De lá, os fãs poderão escolher quais candidatos entrarão oficialmente no confinamento, aumentando o peso da decisão popular antes mesmo da estreia oficial.
Público com mais poder no jogo
Outra grande mudança será a possibilidade de o público substituir participantes dentro da casa. Para isso, novos candidatos ficarão em um espaço extra, chamado de “laboratório”, onde precisarão enfrentar desafios e conquistar os telespectadores para garantir uma vaga no programa.
Pipoca, Camarote e… Veteranos
Pela primeira vez, além dos grupos já conhecidos, o BBB contará com uma terceira categoria: os Veteranos, formada por ex-BBBs que deixaram sua marca em temporadas passadas. A mistura promete mexer ainda mais com as estratégias e alianças do confinamento.
Mais emoção nas dinâmicas
O famoso Big Fone também ganha novidades. Agora, a casa terá três aparelhos diferentes, e caberá ao público decidir qual deles tocará e até qual será a mensagem transmitida — dando ainda mais peso à participação dos fãs.
Interatividade no Globoplay
A votação também será ampliada. A partir de 2026, o público poderá votar diretamente pelo Globoplay, com integração ao sistema de CPF único, tornando a experiência mais prática e segura.
Cartola BBB: fantasy game inédito
Outra surpresa é o lançamento do Cartola BBB, inspirado no sucesso do Cartola FC. Nele, o público poderá escalar seus participantes favoritos semana a semana, acumulando pontos de acordo com o desempenho deles no reality.
Experiência dentro e fora da tela
Além do jogo, o programa também aposta no BBB Experience, que levará réplicas de cômodos icônicos para espaços físicos, permitindo que fãs vivam a experiência do reality fora da TV.
Quando estreia o BBB 26?
Com estreia prevista para janeiro e apresentação de Tadeu Schmidt, o BBB 26 chega cercado de expectativa. A Globo aposta em um formato mais imersivo, interativo e cheio de surpresas que prometem prender o público até o último dia.