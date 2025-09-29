fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/09/2025 às 8:42
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira - Observatório da TV

Nesta terça-feira (30), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Vamos Consertar o Mundo.

Ficha Técnica:

Vamos Consertar o Mundo Título Original: Hoy Se Arregla El Mundo
País de Origem: Argentina
Ano de Produção: 2022
Diretor: Ariel Winograd
Elenco: Leonardo Sbaraglia, Luis Luque, Charo López
Classe: Comédia

Sinopse:

Um homem descobre que o filho que ele criou por 9 anos pode não ser seu filho. Eles então partiram em busca do verdadeiro pai biológico.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

