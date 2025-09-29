Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.
Ficha Técnica:
Segunda-feira, 29/09/2025
Sessão da Tarde
Meu Amigo Enzo
Título Original: The Art Of Racing In The Rain
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2019
Diretor: Simon Curtis
Elenco: Amanda Seyfried, Gary Cole, Kathy Baker, Kevin Costner, Milo Ventimiglia, Ryan Kiera Armstrong
Classe: Drama
Sinopse
O piloto Denny Swift adota o filhote Enzo, que se torna o seu maior parceiro.
Ficha Técnica:
Terça-feira, 30/09/2025
Sessão da Tarde
Vamos Consertar o Mundo Título Original: Hoy Se Arregla El Mundo
País de Origem: Argentina
Ano de Produção: 2022
Diretor: Ariel Winograd
Elenco: Leonardo Sbaraglia, Luis Luque, Charo López
Classe: Comédia
Sinopse
Um homem descobre que o filho que ele criou por 9 anos pode não ser seu filho. Eles então partiram em busca do verdadeiro pai biológico.
Ficha Técnica:
Quarta-feira, 01/10/2025
Sessão da Tarde
Lucicreide Vai Pra Marte
Título Original: Lucicreide Vai Pra Marte
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2020
Diretor: Rodrigo César
Elenco: Fabiana Karla, Fernando Ceylão, Isio Ghelman, Lucy Ramos, Adriana Birolli, Leandro Da Matta
Classe: Comédia
Sinopse
Abandonada pelo marido e sem condições de criar seus filhos, Lucicreide aceita participar de uma missão que levará o primeiro homem a Marte.
Ficha Técnica:
Quinta-feira, 02/10/2025
Sessão da Tarde
Os Inventores
Título Original: Spare Parts
País de Origem: Norte-americana, mexicana
Ano de Produção: 2025
Diretor: Sean McNamara
Elenco: Alexa Pena Vega, George Lopez, Marisa Tomei, Jamie Lee Curtis
Classe: Drama
Sinopse
Quatro estudantes são apaixonados pelos estudos em robótica e decidem se inscrever em um disputado concurso de robótica subaquática promovido pela NASA.
Ficha Técnica:
Sexta-feira, 03/10/2025
Sessão da Tarde
Meninas Malvadas
Título Original: Mean Girls
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2004 Diretor: Mark Waters
Elenco: Lindsay Lohan, Rachel Mcadams, Tina Fey, Tim Meadows, Amy Poehler, Ana Gasteyer
Classe: Comédia, Romance
Sinopse
Cady é matriculada em uma nova escola e, para fazer amizades, ela precisa se livrar das armadilhas que Regina George, a “abelha-rainha”, coloca em seu caminho.
