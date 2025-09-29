Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Neste domingo (28), às 15 horas, no Cine Maior, a Record TV exibe o filme Sem Escalas.
Ficha Técnica:
Sem Escalas
Título Original: Non-stop
Elenco: Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy, Lupita Nyong’o, Michelle Dockery e Nate Parker.
Gênero: Ação
Distribuidora: Lions Gate
Sinopse:
Durante um voo de Nova York a Londres, o agente Neil Marks (Liam Neeson) recebe misteriosas mensagens de texto, ameaçando que um passageiro será morto a cada 20 minutos caso US$ 150 milhões não sejam transferidos para uma conta bancária. A princípio, Neil não leva a ameaça a sério, mas tudo muda quando o primeiro passageiro aparece morto. Agora, ele precisa iniciar uma investigação em pleno avião para descobrir quem é o assassino..
