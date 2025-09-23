fechar
Ex-BBB Gustavo Marsengo perde 16 quilos e rebate críticas por mudança radical antes do casamento

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 23/09/2025 às 9:45
Gustavo Marsengo, que ficou conhecido por ter participado do BBB 22, está nas expectativas para subir ao altar com Laís Caldas, a quem conheceu no reality show, a pediu em noivado em novembro do ano passado e já se casaram no civil em fevereiro.

Em entrevista ao portal Gshow, o influenciador digital abriu o jogo sobre as transformações no visual ao longo dos últimos tempos: ele realizou transplante capilar, também realizou harmonização facial, mudou a rotina alimentar e de treino. Como resultado: emagreceu 16 quilos.

“Eu cheguei a pesar 112 quilos e agora estou com 96, quase 95. Acho que vai chegar em 17 quilos até o dia do casamento. Doze foram gordura e cinco de massa magra”, revelou Gustavo Marsengo.

“Manter esse peso de 95 quilos, que é um peso mais ideal para a minha altura, que é um 1,95 cm, mas agora trocar meu percentual de gordura que era 24 e caiu para 17,5%”, detalhou o ex-BBB. Apesar das críticas, em que muitos internautas apontam como exagero as mudanças, Gustavo se diz muito bem resolvido: “O que importa é que a minha mulher e eu estamos muito felizes com o resultado”, disse.

VEJA MAIS: Gustavo Marsengo fala sobre ter relacionamento aberto com Laís Caldas: “Zero”

