Ex-BBB Elieser Ambrosio lamenta morte de JP Mantovani: ‘Perdi um irmão’
O apresentador JP Mantovani, de 46 anos, faleceu após colidir sua moto com um caminhão na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O acidente ocorreu na madrugada de domingo, e o velório aconteceu nesta segunda-feira (22) na capital paulista.
Entre as homenagens, Eliéser Ambrósio compartilhou fotos e desabafou: “Perdi um irmão… um grande amigo… são destes momentos de alegria e amizade que vou me recordar sempre. Você NUNCA deixará de brilhar”. Ele ainda acrescentou: “Estarei aqui presente pra auxiliar no que for necessário! Meus sentimentos, Lí Marttins e família! Conte conosco sempre”.
Mensagens de apoio
No post, Felipe Franco comentou: “Que tristeza, irmão”. Já Kamilla Salgado escreveu: “Que Deus o tenha sempre!”. Taty Zatto disse: “Sem acreditar ainda. Triste demais”.
Lí Marttins lamentou profundamente: “É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida”.
