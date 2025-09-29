fechar
Diddy dá aulas de negócios para detentos enquanto aguarda sentença

Rapper ministrou curso de gestão e desenvolvimento pessoal na prisão, recebendo elogios de colegas e avaliação positiva de conselheiro.

Por Bianca Tavares Publicado em 29/09/2025 às 7:56
Imagem de Sean Diddy Combs
Imagem de Sean Diddy Combs - Reprodução/YouTube

Às vésperas de sua sentença marcada para 3 de outubro, Sean “Diddy” Combs surpreendeu ao ganhar destaque não apenas pelos processos que enfrenta, mas também pelo papel inesperado que assumiu na prisão.

O artista passou o último ano oferecendo um curso de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal a outros detentos, iniciativa que foi apresentada ao tribunal junto a depoimentos de colegas e uma avaliação positiva de um conselheiro prisional.

Chamado “Jogo Gratuito com Diddy”, o programa foi estruturado em seis semanas e usava a trajetória do rapper como ponto de partida para ensinar conceitos de gestão empresarial, disciplina e superação.

Entre os módulos, estavam temas como definição de metas, controle do ego, responsabilidade, planejamento e persistência. O rapper ainda incluiu uma aula bônus intitulada “Não posso parar, não vou parar”, incentivando os colegas a não desistirem de seus objetivos.

O impacto das aulas foi registrado em documentos anexados ao processo. Um conselheiro da unidade prisional destacou que Diddy recebeu as notas mais altas possíveis como tutor e recomendou a continuidade do trabalho, classificando o curso como “excelente” e de forte influência sobre os demais presos.

Apesar da contribuição dentro da prisão, Diddy segue aguardando a decisão judicial. Ele foi condenado por transporte para fins de prostituição, mas absolvido das acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão.

O veredito foi divulgado em julho, após semanas de julgamento em Nova York, e a definição da pena acontece no próximo dia 3 de outubro.

