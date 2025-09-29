fechar
Nice to Not Meet You: novo k-drama com Lee Jung-jae ganha teaser divertido

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/09/2025 às 7:08
Depois de conquistar o mundo com Round 6, o ator Lee Jung-jae está de volta aos k-dramas em um projeto que promete surpreender o público. No primeiro teaser de Nice to Not Meet You, o astro aparece em cenas intensas de ação, interpretando um policial implacável. Mas logo vem a reviravolta: tudo não passa de uma encenação dentro da própria série, já que seu personagem é, na verdade, um ator de televisão especializado em papéis policiais.

A trama acompanha Im Hyun-joon (Lee), que está cansado de sempre viver histórias sérias e pesadas e sonha em se reinventar como protagonista romântico. Sua vida muda quando cruza o caminho de Wi Jing-shin (Lim Ji-yeon, de A Lição), uma jornalista política que acaba deslocada para a editoria de entretenimento após tentar revelar um escândalo de corrupção.

Criada por Jung Yeo-rang (de Dra. Cha), a comédia romântica também traz Kim Ji-hoon (O Jogo da Morte) e Seo Ji-hye (Pousando no Amor) em papéis coadjuvantes. A proposta mistura metalinguagem, humor e romance, explorando os contrastes entre a carreira de Hyun-joon e sua busca pessoal por novos horizontes.

Nice to Not Meet You estreia em novembro na emissora sul-coreana tvN, com distribuição internacional confirmada pelo Prime Video, incluindo o Brasil.

