Nice to Not Meet You: novo k-drama com Lee Jung-jae ganha teaser divertido
Depois de conquistar o mundo com Round 6, o ator Lee Jung-jae está de volta aos k-dramas em um projeto que promete surpreender o público. No primeiro teaser de Nice to Not Meet You, o astro aparece em cenas intensas de ação, interpretando um policial implacável. Mas logo vem a reviravolta: tudo não passa de uma encenação dentro da própria série, já que seu personagem é, na verdade, um ator de televisão especializado em papéis policiais.
A trama acompanha Im Hyun-joon (Lee), que está cansado de sempre viver histórias sérias e pesadas e sonha em se reinventar como protagonista romântico. Sua vida muda quando cruza o caminho de Wi Jing-shin (Lim Ji-yeon, de A Lição), uma jornalista política que acaba deslocada para a editoria de entretenimento após tentar revelar um escândalo de corrupção.
Criada por Jung Yeo-rang (de Dra. Cha), a comédia romântica também traz Kim Ji-hoon (O Jogo da Morte) e Seo Ji-hye (Pousando no Amor) em papéis coadjuvantes. A proposta mistura metalinguagem, humor e romance, explorando os contrastes entre a carreira de Hyun-joon e sua busca pessoal por novos horizontes.
Nice to Not Meet You estreia em novembro na emissora sul-coreana tvN, com distribuição internacional confirmada pelo Prime Video, incluindo o Brasil.