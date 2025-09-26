Descubra 5 K-dramas novos incríveis para começar sua maratona

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bateu vontade de conhecer novos k-dramas legais e diferentes? Confira algumas novidades incríveis que chegaram às plataformas de streaming em setembro

Bateu vontade de conhecer k-dramas novos, legais e diferentes? O universo das séries não para de crescer, oferecendo sempre produções cativantes que vão de romances emocionantes a thrillers agitados.

Se sua lista de "para assistir" precisa de uma renovada, este é o momento perfeito!

O mês de setembro trouxe uma onda de lançamentos surpreendentes para as plataformas de streaming.

Seja buscando narrativas complexas ou uma fuga da realidade, vale a pena conferir as novidades neste fim de semana, que tal?



A Rainha dos Golpes

Eles só tomam dos perversos e nunca buscam vingança. E se o crime se tornar apenas um jogo e a justiça, uma jogada de mestre?

Bem-vindos ao mundo da Rainha dos Golpes. Conheça Yi-rang, a líder charmosa, James, o profissional experiente, e Gu-ho. Mas nunca confie no que vê nem se apaixone por um vigarista.

Eu, Você e Toda Uma Vida

Com uma amizade cheia de altos e baixos desde a adolescência, elas se afastaram na idade adulta. Até que uma precisa acompanhar a outra em seus últimos dias de vida.

First Lady

Cha Su Yeon foi o pilar de sustentação do marido, Hyun Min Cheol, em sua campanha presidencial. Graças ao apoio dela, ele conseguiu ser eleito, superando contratempos anteriores.

A própria Su Yeon era uma figura política, sendo membro da Assembleia Nacional, mas viu suas ambições serem constantemente vetadas pelo pai, que era o líder do partido. Por isso, ela redirecionou seus esforços para a carreira de Min Cheol.

No entanto, em meio aos preparativos para assumir o papel de Primeira-Dama, Su Yeon é surpreendida por um pedido chocante: Min Cheol exige o divórcio a meros 67 dias da posse.

O relacionamento do casal rapidamente se torna frio e hostil, situação que se complica ainda mais com a presença de Sin Hae Rin, a secretária e confidente mais próxima de Min Cheol.

Enquanto Su Yeon enfrenta os dois meses finais antes da posse, ela precisa navegar por uma teia de conspirações políticas, desvendar segredos de família e lidar com intensas disputas de poder que ameaçam destruir sua vida.

Todos os Crimes da Louva-a-Deus

Para impedir os crimes de uma pessoa que imita uma serial killer, um policial precisa da ajuda da assassina que originou tudo: a própria mãe.

A Hundred Memories

A história se passa na Coreia do Sul, durante a década de 80. Conhecemos Ko Yeong Rye (Kim Da Mi), uma dedicada motorista de ônibus que, apesar de sofrer com enjoo, trabalha para garantir o sustento de sua família. Ela tem a missão de levar os passageiros aos seus destinos diariamente.

Sua rotina muda quando Seo Jong Hui (Shin Ye Eun), uma jovem com uma voz muito alta e personalidade marcante, junta-se à empresa, e as duas rapidamente formam uma grande amizade.

No entanto, o vínculo delas é colocado à prova com a chegada de Han Jae Pil (Heo Nam Jun). Ele é um aspirante a boxeador que vem de uma família rica, mas problemática.

Após Jae Pil ajudar as amigas em uma situação complicada, Yeong Rye se apaixona por ele.

O problema é que ele parece nutrir sentimentos por Jong Hui, e isso ameaça destruir a amizade.

Para preservar o que construíram, Yeong Rye e Jong Hui precisam agora encontrar uma maneira de equilibrar seus sentimentos e suas vidas pessoais.