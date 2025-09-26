fechar
Doramas | Notícia

Descubra 5 K-dramas novos incríveis para começar sua maratona

Bateu vontade de conhecer novos k-dramas legais e diferentes? Confira algumas novidades incríveis que chegaram às plataformas de streaming em setembro

Por Marilia Pessoa Publicado em 26/09/2025 às 16:27
A Rainha dos Golpes
A Rainha dos Golpes - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Bateu vontade de conhecer k-dramas novos, legais e diferentes? O universo das séries não para de crescer, oferecendo sempre produções cativantes que vão de romances emocionantes a thrillers agitados.

Se sua lista de "para assistir" precisa de uma renovada, este é o momento perfeito!

O mês de setembro trouxe uma onda de lançamentos surpreendentes para as plataformas de streaming.

Seja buscando narrativas complexas ou uma fuga da realidade, vale a pena conferir as novidades neste fim de semana, que tal?

A Rainha dos Golpes

Eles só tomam dos perversos e nunca buscam vingança. E se o crime se tornar apenas um jogo e a justiça, uma jogada de mestre?

Bem-vindos ao mundo da Rainha dos Golpes. Conheça Yi-rang, a líder charmosa, James, o profissional experiente, e Gu-ho. Mas nunca confie no que vê nem se apaixone por um vigarista.

Eu, Você e Toda Uma Vida

Com uma amizade cheia de altos e baixos desde a adolescência, elas se afastaram na idade adulta. Até que uma precisa acompanhar a outra em seus últimos dias de vida.

First Lady

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Cha Su Yeon foi o pilar de sustentação do marido, Hyun Min Cheol, em sua campanha presidencial. Graças ao apoio dela, ele conseguiu ser eleito, superando contratempos anteriores.

A própria Su Yeon era uma figura política, sendo membro da Assembleia Nacional, mas viu suas ambições serem constantemente vetadas pelo pai, que era o líder do partido. Por isso, ela redirecionou seus esforços para a carreira de Min Cheol.

No entanto, em meio aos preparativos para assumir o papel de Primeira-Dama, Su Yeon é surpreendida por um pedido chocante: Min Cheol exige o divórcio a meros 67 dias da posse.

O relacionamento do casal rapidamente se torna frio e hostil, situação que se complica ainda mais com a presença de Sin Hae Rin, a secretária e confidente mais próxima de Min Cheol.

Enquanto Su Yeon enfrenta os dois meses finais antes da posse, ela precisa navegar por uma teia de conspirações políticas, desvendar segredos de família e lidar com intensas disputas de poder que ameaçam destruir sua vida.

Leia Também

Todos os Crimes da Louva-a-Deus

Para impedir os crimes de uma pessoa que imita uma serial killer, um policial precisa da ajuda da assassina que originou tudo: a própria mãe.

A Hundred Memories

A história se passa na Coreia do Sul, durante a década de 80. Conhecemos Ko Yeong Rye (Kim Da Mi), uma dedicada motorista de ônibus que, apesar de sofrer com enjoo, trabalha para garantir o sustento de sua família. Ela tem a missão de levar os passageiros aos seus destinos diariamente.

Sua rotina muda quando Seo Jong Hui (Shin Ye Eun), uma jovem com uma voz muito alta e personalidade marcante, junta-se à empresa, e as duas rapidamente formam uma grande amizade.

No entanto, o vínculo delas é colocado à prova com a chegada de Han Jae Pil (Heo Nam Jun). Ele é um aspirante a boxeador que vem de uma família rica, mas problemática.

Após Jae Pil ajudar as amigas em uma situação complicada, Yeong Rye se apaixona por ele.

O problema é que ele parece nutrir sentimentos por Jong Hui, e isso ameaça destruir a amizade.

Para preservar o que construíram, Yeong Rye e Jong Hui precisam agora encontrar uma maneira de equilibrar seus sentimentos e suas vidas pessoais.

Leia também

Nice to Not Meet You: K-drama com astro de Round 6 ganha 1º teaser
K-drama

Nice to Not Meet You: K-drama com astro de Round 6 ganha 1º teaser
Nova temporada de "Ninguém Quer" ganha primeiro trailer; assista
Séries

Nova temporada de "Ninguém Quer" ganha primeiro trailer; assista

Compartilhe

Tags