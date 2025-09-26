fechar
Nice to Not Meet You: K-drama com astro de Round 6 ganha 1º teaser

Série é protagonizada por Lee Jung-jae, ator de Round 6. Comédia romântica será distribuída no Brasil pelo serviço de streaming Prime Video!

Por Marilia Pessoa Publicado em 26/09/2025 às 15:05
k-drama "Nice to Not Meet You"
k-drama "Nice to Not Meet You" - Divulgação/Prime Video

O k-dramaNice to Not Meet You”, com Lee Jung-jae, astro de Round 6, acabou de ganhar o primeiro teaser.

A primeira prévia da produção mostra Lee em cenas de ação. O personagem dele é um ator de TV que faz papéis policiais.

Confira o teaser:

O k-drama conta a história de Im Hyun-joon (Lee), um ator frustrado com seus papéis tensos que sonha em ser protagonista de comédias românticas.

Seu caminho se cruza com o de Wi Jing-shin (Lim Ji-yeon, de A Lição), uma jornalista política remanejada para a cobertura de entretenimento após tentar expor um esquema de corrupção.

Nice to Not Meet You estreia em novembro na emissora sul-coreana tvN. No Brasil, será distribuída pelo Prime Video.

