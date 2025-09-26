Nice to Not Meet You: K-drama com astro de Round 6 ganha 1º teaser

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Série é protagonizada por Lee Jung-jae, ator de Round 6. Comédia romântica será distribuída no Brasil pelo serviço de streaming Prime Video!

Clique aqui e escute a matéria

O k-drama “Nice to Not Meet You”, com Lee Jung-jae, astro de Round 6, acabou de ganhar o primeiro teaser.

A primeira prévia da produção mostra Lee em cenas de ação. O personagem dele é um ator de TV que faz papéis policiais.

Confira o teaser:

O k-drama conta a história de Im Hyun-joon (Lee), um ator frustrado com seus papéis tensos que sonha em ser protagonista de comédias românticas.

Seu caminho se cruza com o de Wi Jing-shin (Lim Ji-yeon, de A Lição), uma jornalista política remanejada para a cobertura de entretenimento após tentar expor um esquema de corrupção.

Nice to Not Meet You estreia em novembro na emissora sul-coreana tvN. No Brasil, será distribuída pelo Prime Video.