5 doramas dublados para maratonar na Netflix e se emocionar

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/09/2025 às 20:48
Se você é fã de histórias emocionantes, carregadas de romance, drama e momentos que tocam o coração, os doramas são perfeitos para você. Melhor ainda, alguns deles estão disponíveis com dublagem na Netflix, permitindo que você mergulhe completamente na trama. Prepare os lencinhos e confira nossa lista com cinco doramas incríveis para maratonar.

1. Beleza Verdadeira

Após sofrer bullying por causa de sua aparência, Lim Ju-kyung transforma sua vida ao dominar técnicas de maquiagem aprendidas online. Contudo, sua vida dá uma guinada inesperada quando Lee Su-ho, um popular mas reservado colega de escola, a vê sem maquiagem. A relação entre eles se torna uma jornada emocionante sobre aceitação e amor verdadeiro.

2. O Amor Mora ao Lado

Bae Seok-ryu retorna à sua cidade natal para acertar contas com seu passado. Lá, ela reencontra Choi Seung-hyo, um amigo de infância que agora é um arquiteto de prestígio. Apesar de mágoas antigas, ambos têm a oportunidade de reavaliar os sentimentos que ainda podem existir entre eles. Uma história de segundas chances e reconciliação.

3. Quando o Telefone Toca

Baek Sa-eon, um porta-voz presidencial, vive um casamento de fachada com Hong Hee-ju, herdeira de um império da imprensa. Tudo muda quando Hee-ju é sequestrada, e Sa-eon começa a receber ameaças que desvendam segredos e provocam reflexões sobre os sentimentos reais do casal. Este dorama mistura intrigas políticas, mistério e emoções profundas.

4. Heróis de Plantão

O cirurgião Baek Kang-hyuk, experiente em missões de guerra, encontra um novo desafio ao assumir um hospital em condições precárias. Junto com sua equipe, ele transforma o lugar em um centro vital de emergências, lidando com dramas médicos e os desafios emocionais de sua própria história.

5. Uma Advogada Extraordinária

Woo Young-woo é uma jovem advogada brilhante, com QI altíssimo e memória fotográfica. Porém, sendo autista, ela enfrenta dificuldades nas interações sociais. Apesar disso, ela cativa todos ao seu redor com sua inteligência, empatia e uma determinação inabalável em cada caso que assume.

