Ana Castela rebate comentário de que está repetindo atitude que teria afastado Zé Felipe de Virginia

A cantora Ana Castela, de 21 anos, rebateu um comentário insinuando semelhança com Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe. A artista está no Pantanal com o cantor e familiares e postou vídeo pescando com amigos. “Já enchendo a casa do cara de amigos também, mona”, escreveu uma seguidora.

Com ironia, Ana respondeu: “Mas eu tô no rio, não na casa dele… e se reclamar vô leva todo mundo lá na sua casa”. Seguidores elogiaram a reação bem-humorada. “Amo que você responde os haters”, comentou uma fã.

Veja também: Ana Castela recebe Zé Felipe e amigos para noite de jogos em casa

Rumores e momentos divertidos

Após a separação de Zé e Virginia, boatos apontaram que a presença constante de amigos incomodava o cantor. Ele até relatou situações engraçadas envolvendo visitas inesperadas.

Agora, Ana e Zé Felipe aparecem juntos com frequência. Eles gravaram músicas e mostram nas redes momentos animados com amigos e família.

