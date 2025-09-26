fechar
Celebridades | Notícia

Vini Jr. e Virginia trocam comentários nas redes e fãs reacendem rumores

A interação entre o craque do Real Madrid e a influenciadora movimentou a web e levantou ainda mais suspeitas de romance entre os dois.

Por Bianca Tavares Publicado em 26/09/2025 às 8:58
Imagem de Vini Jr. e Virginia Fonseca
Imagem de Vini Jr. e Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Na quinta-feira (25/9), Vinicius Jr. chamou a atenção ao interagir publicamente com Virginia Fonseca no Instagram.

O atacante do Real Madrid havia postado uma sequência de fotos quando a influenciadora comentou usando a expressão “Nuuu”, típica de Minas Gerais e que transmite surpresa ou intensidade.

Pouco depois, Vini respondeu ao comentário marcando Virginia e incluindo dois emojis: um coração e um sorriso, geralmente associado a flerte. A troca rápida de mensagens foi suficiente para incendiar os fãs, que voltaram a especular sobre um possível envolvimento.

Reprodução/Instagram
Imagem do comentário de Virginia na foto de Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Vini e Virginia

Os rumores de romance não são novos. Em julho, ambos foram vistos juntos em uma área reservada durante a festa de aniversário do jogador.

Leia Também

Desde então, Virginia tem viajado com frequência para a Espanha e compartilhado conteúdos que levantam suspeitas de encontros.

Questionada sobre o tema, ela desconversou, mas não deixou de elogiar o atacante da Seleção Brasileira.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Claudia Leitte fala sobre fé e Carnaval: "Minha cultura"
Celebridades

Claudia Leitte fala sobre fé e Carnaval: "Minha cultura"
Brunna Gonçalves é anunciada como musa da Grande Rio após deixar a Beija-Flor
Celebridades

Brunna Gonçalves é anunciada como musa da Grande Rio após deixar a Beija-Flor

Compartilhe

Tags