Vini Jr. e Virginia trocam comentários nas redes e fãs reacendem rumores
A interação entre o craque do Real Madrid e a influenciadora movimentou a web e levantou ainda mais suspeitas de romance entre os dois.
Clique aqui e escute a matéria
Na quinta-feira (25/9), Vinicius Jr. chamou a atenção ao interagir publicamente com Virginia Fonseca no Instagram.
O atacante do Real Madrid havia postado uma sequência de fotos quando a influenciadora comentou usando a expressão “Nuuu”, típica de Minas Gerais e que transmite surpresa ou intensidade.
Pouco depois, Vini respondeu ao comentário marcando Virginia e incluindo dois emojis: um coração e um sorriso, geralmente associado a flerte. A troca rápida de mensagens foi suficiente para incendiar os fãs, que voltaram a especular sobre um possível envolvimento.
Vini e Virginia
Os rumores de romance não são novos. Em julho, ambos foram vistos juntos em uma área reservada durante a festa de aniversário do jogador.
Desde então, Virginia tem viajado com frequência para a Espanha e compartilhado conteúdos que levantam suspeitas de encontros.
Questionada sobre o tema, ela desconversou, mas não deixou de elogiar o atacante da Seleção Brasileira.