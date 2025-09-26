Brunna Gonçalves é anunciada como musa da Grande Rio após deixar a Beija-Flor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dia após se despedir da Beija-Flor, dançarina assume novo posto na Grande Rio em anúncio feito por Ludmilla e comemora com os fãs.

Na noite desta quinta-feira (25), Brunna Gonçalves surpreendeu os fãs de Carnaval ao ser confirmada como a nova musa da Grande Rio.

A novidade veio apenas um dia depois de a artista anunciar sua saída da Beija-Flor de Nilópolis, escola onde ocupava o mesmo posto.

A revelação foi feita por ninguém menos que Ludmilla, esposa da dançarina e cantora, natural de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense que abriga a Grande Rio. A notícia movimentou os bastidores do Carnaval carioca e foi celebrada pelo público.

Reação da artista e nova fase

Brunna, que ganhou ainda mais popularidade após sua participação no BBB 23, comemorou o convite com uma mensagem direta: “Agora sou de vocês”.

A declaração marcou o momento de transição entre duas das maiores agremiações do Rio.

A chegada da artista à Grande Rio fortalece a ligação da família com o Carnaval e promete ser um dos destaques da temporada de desfiles.

