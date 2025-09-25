fechar
Celebridades | Notícia

Bruna Marquezine e João Guilherme voltaram? Rumores aumentam após novo episódio

As duas celebridades estariam novamente em um relacionamento, conforme compartilhado por algumas fontes do mundo do entretenimento.

Por Bianca Tavares Publicado em 25/09/2025 às 11:03
Imagem de Bruna Marquezine e João Guilherme
Imagem de Bruna Marquezine e João Guilherme - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Com uma fama de discrição em seus relacionamentos atuais, Bruna Marquezine costuma manter sua vida pessoal fora dos holofotes.

No entanto, de acordo com o portal Terra, algumas fontes descobriram que a atriz teria dado uma segunda chance para o amor, com a retomada do relacionamento com João Guilherme.

Rumores da volta

"Segredo mal guardado", dizem amigos próximos do casal. Depois de deixarem diversas pistas sobre uma possível volta, os fãs estão animados com a possibilidade, especialmente após o último flagra de um jantar especial no Rio de Janeiro.

Leia Também

A polêmica teve início ainda no mês de agosto, quando Bruna deixou um evento ao lado do filho de Leonardo. As duas celebridades também tiveram cliques compartilhados em uma casa noturna.

Relembre o relacionamento

João Guilherme e Bruna Marquezine começaram a namorar em 2023.

O término do casal veio a público no fim de fevereiro de 2024 e, apesar de não ser confirmado, os rumores apontam que o motivo teria sido a agenda lotada dos dois.

Leia também

Maíra Cardi passa susto após ventania quebrar vidros da casa
Celebridades

Maíra Cardi passa susto após ventania quebrar vidros da casa
MC Poze quebra o silêncio após convocação para depor em CPI
Celebridades

MC Poze quebra o silêncio após convocação para depor em CPI

Compartilhe

Tags