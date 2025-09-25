Bruna Marquezine e João Guilherme voltaram? Rumores aumentam após novo episódio
As duas celebridades estariam novamente em um relacionamento, conforme compartilhado por algumas fontes do mundo do entretenimento.
Com uma fama de discrição em seus relacionamentos atuais, Bruna Marquezine costuma manter sua vida pessoal fora dos holofotes.
No entanto, de acordo com o portal Terra, algumas fontes descobriram que a atriz teria dado uma segunda chance para o amor, com a retomada do relacionamento com João Guilherme.
Rumores da volta
"Segredo mal guardado", dizem amigos próximos do casal. Depois de deixarem diversas pistas sobre uma possível volta, os fãs estão animados com a possibilidade, especialmente após o último flagra de um jantar especial no Rio de Janeiro.
A polêmica teve início ainda no mês de agosto, quando Bruna deixou um evento ao lado do filho de Leonardo. As duas celebridades também tiveram cliques compartilhados em uma casa noturna.
Relembre o relacionamento
João Guilherme e Bruna Marquezine começaram a namorar em 2023.
O término do casal veio a público no fim de fevereiro de 2024 e, apesar de não ser confirmado, os rumores apontam que o motivo teria sido a agenda lotada dos dois.