Adriane Galisteu revela como a menopausa mexeu com sua vida íntima: “Desesperada”

Adriane Galisteu abriu o jogo sobre como os efeitos da menopausa trouxeram consequências e impactos em torno da sua vida íntima com o marido, Alexandre Iódice, com quem é casada desde 2010, e são pais de Vittorio, de 13 anos.

Em entrevista à revista Caras, a apresentadora de A Fazenda 17 contou que nunca imaginou que passaria pelos sintomas de forma tão intensa, e que abalaram seu casamento, de certa forma.

“Desesperada”

“Quando me vi na menopausa, eu me vi sem informação. Como pode, né? Eu achava que a menopausa não ia me pegar. Tinha uma vida super saudável, treinava direitinho, vida regrada… ‘Imagina que eu vou sentir a menopausa, isso é coisa das mulheres antigas’”, disse Adriane Galisteu. “A menopausa me atropelou como um trator, um trem a 200 por hora. Quando percebi, eu estava desesperada, não dormia mais”, explicou.

Ainda que seja bem resolvida em expor sua opinião publicamente sobre assuntos polêmicos, Galisteu confessou que teve receio de compartilhar a experiência, e que afetou diretamente na sua relação com o marido.

“Chega um ponto em que o relacionamento vai indo para um lugar que você fala: ‘E agora?’. Se a gente não tomar cuidado, o relacionamento desanda. Isso não tem a ver com falta de amor, tem a ver com o jeito que você se vê, muito diferente. Eu não me reconhecia. Se eu não me reconhecia, imagina ele”, disse Adriane.

